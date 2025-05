USA verlieren Top-Rating! Was bedeutet das DAX, Dow, Dollar, Anleihen, Gold & Aktien?

Anzeige / Werbung

US-Staatsanleihen gerieten daraufhin im Nachthandel bereits unter Druck und sorgten global für erhöhte Wachsamkeit. Wir haben dazu die lang- und kurzfristigen Anleihen technisch genauer unter die Lupe genommen und auch die Auswirkungen auf den Euro zum US-Dollar erörtert. Parallel senkt die EU-Kommission auf der heutigen Frühjahrsprognose in Brüssel ihre Wachstumsprognose für Deutschland auf 0,0 Prozent und geht damit von einer Stagnation aus. Bei der Schätzung im November wurde noch ein leichtes Wachstum von 0,7 Prozent vorhergesagt, aber ab 2026 soll das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland laut der Behörde wieder um 1,1 Prozent wachsen und damit zum EU-Wachstum beitragen können.

Entsprechend leichter ist der DAX am Montag mit rund 23.700 Punkten als Dreh- und Angelpunkt, wohl aber weiterhin in Sichtweite der Allzeithochs. Diese könnten nun auch im Nasdaq auf der Tagesordnung stehen, da die Technologiewerte in jüngster Zeit wieder gefragt waren. Auf einige Titel gingen wir nach dem Blick auf die Einzelmärkte spezifischer ein.

Profiteur der Unsicherheit ist der Goldpreis zum Wochenstart mit einem Plus von mehr als einem Prozent. Er könnte damit seine Konsolidierungsphase der Vorwoche bereits abgeschlossen haben und erneut einen Anlauf zur runden 3.500 US-Dollar starten.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Ganz vorn stand nun wieder Nvidia, die zweistellig zulegen konnte und im Ranking der wertvollsten US-Unternehmen mit mehr als 3 Billionen US-Dollar auf Platz 2 nun vor Apple und hinter Microsoft rangiert. Neue Deals in Saudi Arabien sorgen für Phantasie und das Chartbild hat sich positiv aufgelöst. Im Zugwasser der Nahost-Reise von US-Präsident Donald Trump stiegen auch andere Chipwerte mit, wie die Arm Holdings. Ein direktes Projekt mit Nvidia und damit auch auf dem Weg zu weiterem Wachstum infolge der KI-Investitionen ist das Unternehmen nach "nur" soliden Quartalszahlen nun wieder gefragt. Das gilt auch für Tesla. Elon Musk hat nach dem Rückzug aus dem DOGE-Ministerium potenziell mehr Zeit für das Unternehmen, welches er die letzten Jahrzehnte prägte. Das Model Y mit seinem Facelift und das bald anstehende Model Y erweitern die Produktpalette bereits und sorgen für eine neue Phantasie, die mit Robotik noch einmal weiter ausgebaut werden könnte. Immerhin war Elon Musk bei der Delegation in Saudi Arabien ebenfalls anwesend.

Ganz schwach und damit das Schlusslicht im Dow Jones war erneut die UnitedHealth Group. Neben der Aufgabe des langjährigen CEOs und der gekappten Prognose für 2026 kommen nun auch Ermittlungen hinzu, die ein negatives Bild auf die Geschäfte des US-Versicherers werfen. Eine hohe Dividende in der Vergangenheit ist kein Schutz vor weiteren Kursverlusten, erörtern wir mit Blick auf das sehr angeschlagene Chartbild. Was steckt genau hinter den Meldungen?

Caterpillar konnte sich nach eher verhaltenen Bilanzdaten und einem Umsatzrückgang in der Vorwoche sehr gut behaupten und nun sogar neue Allzeithochs erzielen. Der Baumaschinenhersteller ist ein direkter Profiteur von Infrastrukturprogrammen, die nicht nur in Deutschland anstehen, sondern auch in den USA Einzug halten sollen. Die Aktie ist daher weiter gefragt und legte auf Sicht von 10 Jahren sogar um rund 300 Prozent zu.

Mit Blick auf die neue Handelswoche und weitere Quartalszahlen analysierten wir Baidu und Palo Alto Networks, bevor wir in den interaktiven Teil wechselten.

