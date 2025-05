Solide Unternehmen und unterbewertete Aktien statt Equity-Storys. Mit dieser einfachen Methodik schlägt der Quantex Global Value Fund seit 2008 die Märkte.Die in Zürich (Schweiz) ansässige Quantex AG konzentriert sich seit ihrer Gründung 2003 auf Value-Aktien und erzielt damit große Erfolge. So hat ihr erfolgreichster Fonds, der Quantex Global Value, bis heute bereits ein verwaltetes Vermögen von 1,49 Milliarden Schweizer Franken (16.05.2025) erreicht. Trotz der überdurchschnittlichen Renditen besitzt Fondsmanager Peter Frech kein Wirtschaftsstudium oder eine spezielle Analystenausbildung (CFA). Stattdessen nutzt der studierte Psychologe seinen gesunden Menschenverstand und investiert nach …