Dieser Gedanke drängt sich dem Moody's-Rating auf: Ist das Fiat-Geldsystem am Ende?Wenn Geld Vertrauen ist, was bleibt, wenn das Vertrauen schwindet? Während Notenbanken Billionen drucken, Schulden explodieren und der Wert des Geldes zunehmend erodiert, stellt sich eine unbequeme Frage: Ist das Ende unseres Fiat-Geldsystems - jener Papierwährung ohne Deckung - längst eingeläutet, nur will es keiner aussprechen? An dieser Stelle schreibt Nachrichten-Redakteur Krischan Orth in seiner Meinungskolumne VorOrth über das Fiat-Geldsystem. Einer, der dieses System seit langer Zeit kritisiert ist der US-Investor und Gold-Bulle Peter Schiff. Seiner Ansicht nach leben die USA seit dem Ende des …