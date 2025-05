Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mit dem Ziel, die aktuellsten Informationen über die touristischen Produkte und Dienstleistungen zwischen Vietnam und Ho-Chi-Minh-Stadt bereitzustellen, wird das Tourismusministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt das Tourismusförderungsprogramm für Vietnam und Ho-Chi-Minh-Stadt in Deutschland 2025 wie folgt durchführen:1. Vietnam - Ho-Chi-Minh-Stadt Tourismus Messestand auf der IMEX Frankfurt 2025:Treffen Sie HoChiMinhCityTourism auf der IMEX Frankfurt 2025!Entdecken Sie vom 20. bis 22. Mai die dynamische Mischung aus Modernität und kulturellem Reichtum, die Ho-Chi-Minh-Stadt zu einem außergewöhnlichen Ziel für internationale Veranstaltungen macht. Mit fortschrittlichen MICE-Einrichtungen und einer lebendigen Tradition sind wir bereit, mit MICE-Fachleuten im Pavillon B325 der Messe Frankfurt in Kontakt zu treten.Verpassen Sie nicht, unser innovatives touristisches Potenzial und unsere unvergleichlichen MICE-Möglichkeiten zu erkundenTime: 20. bis 22. Mai 2025Veranstaltungsort: Pavillon B325, IMEX Frankfurt - Halle 8, Messe FrankfurtListe der Mitaussteller:- Vietnam Fluggesellschaften- BenThanh Tourist- Asiatische Pfade- Terraverde Reisen & Veranstaltungen- MakeYourAsia- Indochina-Erbe- ASIA DMC- Vertrauter DMC- Vietravel- Glückseligkeit Hoi AnUnser Sachsponsor: Le Meridien Saigon Hotel, Renaissance Riverside Hotel Saigon, Lekofe.Besuchen Sie uns auf B325 für exklusive Präsentationen über den Tourismus in Ho-Chi-Minh-Stadt und die Chance auf eine Verlosung- Wo die Inspiration beginnt - Das pulsierende Ho-Chi-Minh-Stadt auf der IMEX |11:00 - 11:30, Dienstag, 20. Mai 2025|- Ihr Tor zu Vietnam - das pulsierende Ho-Chi-Minh-Stadt |15:00 - 15:30, Dienstag, 20. Mai 2025|- Wo vibrierende Energie auf grenzenlose Inspiration trifft - Ho-Chi-Minh-Stadt |11:00 - 11:30, Mittwoch, 21. Mai 2025|- Lebendige Reisen, inspirierte Verbindungen - Ho Chi Minh Stadt |15:00 - 15:30, Mittwoch, 21. Mai 2025|2. Nehmen Sie am B2B-Meeting Vietnam-Deutschland-Tourismus in München teil:- Uhrzeit: 10h00 - 12h00, 23. Mai 2025- Veranstaltungsort: HYPERION Hotel München, Truderinger Str. 13, 81677 München, Deutschland.Tagesordnung:- 10h00 AM: Begrüßung der Gäste.- 10h30 AM: Eröffnungsansprache von Ho-Chi-Minh-Stadt Tourismus und Vietnam Airlines.- 11h00: Abschnitt Diskussion.- 12h00: Mittagsessen.Warum sollten Sie die B2B-Sitzung besuchen :- Geschäftliche Einblicke- Verbindungen zur Regierung- Marktzugang- Marken-Exposition- Potenzielle PartnerschaftenJETZT anmelden über https://forms.gle/RLjXX61rsxT1uFyB8Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Frau Nguyen Do Yen NhiBeamte der Abteilung für AuslandsförderungHo Chi Minh City Tourism Promotion CenterE-Mail: ndynhi.sdl@tphcm.gov.vnTelefon: +84 927 001 473View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ho-chi-minh-stadt-wirbt-in-deutschland-fur-ihr-touristisches-potenzial-302459345.htmlOriginal-Content von: Ho Chi Minh City Tourism Promotion Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164824/6037660