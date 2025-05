Die MultiBank Group, eines der weltweit größten Finanzderivate-Institut mit Hauptsitz in Dubai, wurde auf dem Forex Traders Summit 2025, der vom 14. bis zum 15. Mai in der Festival Arena in Dubai stattfand, mit dem prestigeträchtigen Titel 'Best Global ECN Broker' ausgezeichnet.

MultiBank Group's ECN model connects users directly with tier-one liquidity providers, eliminating conflicts of interest and ensuring real-time execution without dealing-desk intervention. The Group continues to invest in infrastructure, widen its regulatory reach, and roll out fresh innovations to serve both retail and institutional stakeholders.

Das Gipfeltreffen ist eine hochkarätige Zusammenkunft, auf der Finanzinstitute, Fintech-Innovatoren und Branchenexperten Fortschritte und Innovationen auf dem Gebiet der Handels- und Online-Maklerdienstleistungen präsentieren. Diese Auszeichnung unterstreicht die Erfolgsbilanz der MultiBank Group bei der Bereitstellung von ECN-Premiumlösungen mit extrem niedriger Latenz, einem breiten Marktzugang und nahtloser Konnektivität für Kunden überall auf der Welt.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, sagte: "Wir fühlen uns sehr geehrt, die Auszeichnung 'Best Global ECN Broker' auf dem Forex Traders Summit 2025 erhalten zu haben. Sie ist ein Beleg dafür, dass wir uns unermüdlich für technologische Spitzenleistungen, Transparenz und Zuverlässigkeit engagieren. Wir werden auch in Zukunft die Maßstäbe für Dienstleistungen setzen, die per ECN (Electronic Communications Network) erbracht werden und sich durch eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung, schnelle Auftragsabwicklung und starken Anlegerschutz auszeichnen."

Das ECN-Modell der MultiBank Group verbindet Nutzer direkt mit Tier-1-Liquiditätsanbietern, wodurch Interessenkonflikte ausgeräumt werden und eine Echtzeitabwicklung ohne zwischengeschalteten Dealing Desk gewährleistet ist. Die Gruppe investiert zur Betreuung sowohl von kleinen als auch institutionellen Anlegern weiterhin in Infrastruktur, die Ausweitung ihres regulatorischen Einflusses und die Vermarktung frischer Innovationen.

Diese Würdigung ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg der MultiBank Group und eine Erweiterung ihres Portfolios von über 80 internationalen Auszeichnungen. Damit festigt die Gruppe ihre Führungsposition auf den globalen Finanzmärkten.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar vorweisen kann. Die Gruppe bietet ein breites Spektrum von Maklerdienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie ist für ihre innovativen Handelslösungen, ihre strenge Einhaltung von Vorschriften und ihren hervorragenden Kundenservice bekannt und wird auf fünf Kontinenten von mehr als 17 der renommiertesten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 auf eine Vielzahl von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 80 Finanzpreise für ihre exzellente Handelskompetenz und die Einhaltung von Vorschriften erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group.

