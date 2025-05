© Foto: Zoonar | Andrii Yalanskyi - picture alliance

Die Bank of America hat die Coverage von Datencenter- und Telekommunikations-REITs wiederaufgenommen und einige der Titel zum Kauf empfohlen.Immobilieninvestitionsfonds, sogenannte REITs (Real Estate Investment Trust), sind unter ausschüttungsorientierten Anlegerinnen und Anlegern beliebt. Dahinter verbirgt sich eine Rechtsform, die Unternehmen dazu verpflichtet, einen bestimmten Anteil ihrer Erträge an Investoren auszuschütten. Dafür erhalten sie im Gegenzug Steuererleichterungen. Beliebt sind REITs insbesondere in den USA, wo es neben breiten Immobilieninvestitionsfonds wie den auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierten Monatszahler Realty Income eine ganze Reihe an spezialisierten Fonds …