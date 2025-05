Solana übersteigt Ethereum-L2s, Solaxy ICO will nach 38 Mio. $ revolutionieren

Die erste Solana-Layer-2 Solaxy hat mit ihrem Presale mittlerweile 38 Mio. USD eingenommen. Fortan verbleiben noch maximal 28 Tage, um sich die Coins rabattiert während des Vorverkaufs zu sichern.

Zum aktuellen Zeitpunkt werden die $SOLX-Token für einen Preis in Höhe von 0,00173 USD angeboten. Da es die letzte Vorverkaufsrunde ist, wird dieser bis zur Listung beibehalten. Viele Anleger wollten sich die Coins noch schnell sichern, sodass in letzter Zeit nochmal deutlich mehr Kapital hinzugekommen ist.

Zurückzuführen sind die Kapitalflüsse auch darauf, dass die Solana-Blockchain mit einem TVL von mehr als 9 Mrd. USD die Layer-2s von Ethereum inklusive Base, Arbitrum und Optimism übertrifft.

Darüber hinaus konnte die Blockchain über die vergangenen 24 Stunden Gebühreneinnahmen in Höhe von 18 Mio. USD erzielen. Bemerkenswert ist auch der Zulauf beim Staking, welches nun auf SOL-Coins im Umfang von mehr als 65 Mrd. USD kommt, was das langfristige Vertrauen der Anleger signalisiert.

All dies sind auch positive Nachrichten für den SOL-Coin selbst. Dennoch steigt mit dem zunehmenden Erfolg ebenso die Netzwerklast, welche wiederum Skalierungslösung wie Solaxy notwendig macht, wie die verheerenden Probleme wie Transaktionsabbrüche und Netzwerkausfällen offenbart haben.

Mit ihrer Hilfe soll der Datendurchsatz gesteigert werden, um das erhöhte Datenaufkommen verarbeiten zu können. Aus diesem Grunde wird die Layer-2 vermutlich in der nächsten Wachstumsphase von Solana eine wichtige Rolle spielen. Schließlich wird die Blockchain somit nicht nur zuverlässiger, sondern die Layer-2 kann auch mit der Nachfrage von Solana wachsen.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1924430478247182499

Solana führt den DeFi-Sektor an, aber ist die Chain auch dem Ansturm gewachsen?

Die Solana-Blockchain hat in der letzten Zeit für großes Aufsehen gesorgt, da sie in den Ranglisten des DeFi-Marktes an die Spitze gestiegen ist. Zudem deuten die jüngsten Entwicklungen darauf hin, dass sie auch in Zukunft der Marktführer bleiben könnte.

Mittlerweile hat der TVL von Solana nicht nur Base, Arbitrum und Optimism überholt, sondern ebenso die Binance Smart Chain, welche derzeit auf 6 Mrd. USD kommt. Über die vergangenen 30 Tage konnte Solana den TVL sogar um 32,2 % steigern, während es bei Ethereum in derselben Zeit nur 30 % waren.

Quelle: https://defillama.com/fees/chains/Solana

Beeindruckend war auch Solanas Steigerung der Gebühreneinnahmen im Monatsvergleich um 56,68 %. Primär ist dieses auf zwei Anwendungen zurückzuführen: die dezentrale Börse Axiom und das Memecoin-Launchpad Pump.Fun. Allerdings ist nicht nur beim TVL und den Gebühreneinnahmen ein Wachstum feststellbar.

Darüber hinaus haben die auf Solana verfügbaren Stablecoins im Mai mit 13 Mrd. USD einen neuen Rekord aufgestellt. Dieser Umstand zeigt zudem bedeutende Liquidität auf, welche dem Ökosystem zugeführt wird.

Quelle: https://defillama.com/stablecoins/Solana

Allerdings sind mit dem hohen Wachstum auch einige Probleme verbunden. So kam es aufgrund der höheren Aktivität zu Überlastungen und sogar Netzwerkausfällen. Durch die bald zu erwartenden Kapitalzuflüsse aufgrund der Solana-ETFs von Vermögensverwalter wie VanEck, 21Shares, Bitwise und Canary Capital könnte die Nutzung der Layer-1 noch einmal zunehmen.

Aus diesem Grunde steigen immer mehr Anleger in die erste Solana-Skalierungslösung Solaxy ein. Sie erwarten, dass die Layer-1 die Skalierungslösung benötigt, um beim nächsten großen Ansturm zuverlässig und stabil zu laufen.

Deswegen braucht Solana vor der nächsten Rally eine Backup-Lösung

Eine Zunahme der Netzwerkaktivität ist positiv für den SOL-Kurs. Allerdings ist dies nur dann der Fall, wenn die Blockchain weiterhin zuverlässig läuft. Genau dies stellt bisher die Achillesferse von Solana dar.

Die Layer-1 kann zwar eine hohe Geschwindigkeit und niedrige Gebühren gewährleisten. Mehr Datenverkehr führt allerdings auch zu mehr Staus. In einigen Fällen erfolgte sogar ein Totalausfall des Netzwerkes.

Deswegen kam es innerhalb von Stunden zu Millionen von entgangenen Transaktionen, sowie Einnahmen von Validierern und dApps. Aus diesem Grunde konnte Solaxy bisher noch nicht die Führung auf dem DeFi-Markt übernehmen.

Zwar sehen die On-Chain-Daten sehr vielversprechend aus, allerdings wird die Zuverlässigkeit der Grund sein, welcher das große Kapital der Finanzmärkte zurückschrecken lässt, wenn Institutionen beispielsweise einen Trade nicht ausführen können oder dieser verzögert wird.

Dennoch lehnen viele aus der Solana-Community eine Layer-2 für das Ökosystem ab, da sie das monolithische Design für autark halten. Allerdings deuten die Ereignisse der Vergangenheit auf etwas anderes hin. Zudem hat jede Wachstumswelle bisher die Schwachstellen aufgezeigt.

Deswegen haben die Entwickler die Skalierungslösung Solaxy gestartet. Jedoch soll sie nicht nur die Probleme von Solana lösen. Darüber hinaus soll mit ihr das Fundament der Layer-1 gestärkt werden.

Dabei werden die Transaktionen mithilfe von Solaxy außerhalb der Chain verarbeitet und im Hauptnetzwerk von Solana abgesichert. Somit folgt sie einem ähnlichen Pfad wie die Ethereum-Layer-2s Arbitrum und Optimism.

Jedoch wird im Unterschied zu diesen nicht die Geschwindigkeit belastet. Stattdessen erreicht Solaxy sogar dasselbe Tempo wie Solana, während es die Netzwerklast wie ein Blitzableiter ableiten kann. Zudem sollen somit nicht die Endgültigkeit und Sicherheit beeinträchtigt werden.

Solaxy stellt eine parallele Infrastruktur dar, welche dafür Sorge trägt, dass Solana zuverlässig läuft, auch wenn sie ein höheres Netzwerkaufkommen bewältigen muss. Angesichts der steigenden Nutzungszahlen von Solana ist Solaxy das fehlende Stück, um sicherzustellen, dass das Wachstum die Blockchain nicht überholt.

Live-Bridge von Solaxy bringt Solana näher an modulare, kettenübergreifende Skalierung

Solaxy hat die Testnetz-Bridge am 15. Mai erstmalig in Betrieb genommen und mit dem Entwicklernetzwerk verbunden. Dies zeigt, dass die entwickelten Technologien auch in der Praxis funktionsfähig sind.

Solaxy Testnet Bridge is LIVE!



You can now bridge native SOL between Solana Devnet and Solaxy Testnet at https://t.co/BFMV1G9v4c



Built with Hyperlane, this is the first step toward full cross-chain interoperability.



Ethereum bridging is coming for mainnet - stay… pic.twitter.com/8NVoPaqaoV - SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) May 15, 2025

Entwickelt wurde die Bridge zusammen mit Hyperlane, einem führenden, zulassungsfreiem Interoperabilitäts-Protokoll. Auf diese Weise wird eine native SOL-Übertragung mit einer validierungsgesteuerten Architektur ermöglicht, welche einen produktionsreifen Standard erreicht hat.

Zum aktuellen Zeitpunkt werden über Hyperlane mehr als 150 Blockchains verbunden. Damit konnte das Protokoll bisher schon Assets für mehr als 5 Mrd. USD überbrücken. Zudem ist es einer der besten Anbieter im Bereich der vertrauenswürdigen Überbrückung von digitalen Vermögenswerten.

Das System wurde für das Layer-1-Verhalten von Solana optimiert. Dabei wird eine schnelle, sichere und native Erfahrung für alle Chains ermöglicht. Bald wird Ethereum unterstützt, was die Bridge zu einem Meilenstein für die Interoperabilität macht, während Solaxy als modulare Drehschreibe für nahtlose Multichain-Interaktionen dient.

Die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Blockchains wird immer wichtiger. Solaxy kann auf diese Weise verbunden, wettbewerbsfähig und zukunftsfähig bleiben.

Letzte Chance für Solaxy-Presale bald vorbei

Solaxy ist nicht nur ein Kryptoprojekt mit einer ambitionierten Roadmap. Stattdessen befindet es sich schon in der Entwicklung und wurden bereits teilweise gestartet. Nach einer so hohen Nachfrage schließt sich das Zeitfenster für an dem Presale von Solaxy Interessierten schon in weniger als 28 Tagen.

Mittlerweile hat die Skalierungslösung mit ihrem Vorverkauf so viele Mittel eingeworben, dass die Layer-2 damit entwickelt und in Betrieb genommen werden kann. Noch ist jedoch etwas Zeit übrig, um die Coins vor der Markteinführung im Presale-Angebot zu kaufen. Zudem kann somit das vorangetrieben werden, was die Grundlage des neuen Solana-Ökosystems werden könnte: die am besten skalierbare Chain für den DeFi-Sektor.

Die Teilnahme an dem Vorverkauf ist über die Solaxy-Website möglich. Bereits während des Vorverkaufs können die $SOLX-Coins gestakt werden, um eine jährliche Rendite in Höhe von 106 % zu erhalten. Die Zinsen sind von der Pool-Aktivität und der Gesamtbeteiligung abhängig.

Für eine nahtlose Erfahrung während des Vorverkaufs ist die fortschrittliche Best Wallet empfehlenswert. Sie bietet eine vollständige Transparenz über die $SOLX-Bestände und ein nahtloses Multichain-Erlebnis.

Verpassen Sie über die Solaxy-Profile auf X und Telegram keine wichtigen Updates und erfahren Sie besonders früh davon.

Jetzt Solaxy entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.