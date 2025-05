Die Abstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody's? Für die Anleger in New York am Montag kaum mehr als eine Randnotiz. Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management, brachte es auf den Punkt: Der Schritt sei keine Überraschung und "technisch gesehen eine späte Angleichung an die Einstufung der anderen Ratingagenturen".So drehte der Leitindex Dow Jones Industrial nach verhaltenem Start ins Plus und notierte zuletzt 0,32 Prozent fester bei 42.792,07 Zählern. Sowohl der marktbreite S&P ...

