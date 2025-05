Krypto News: Quo Vadis Bitcoin? Kommt das nächste Allzeithoch oder der Totalcrash?

Nachdem der Kryptomarkt sich in den letzten Wochen und Monaten, vorsichtig ausgedrückt, eher turbulent gestaltet hatte, kehrt langsam wieder vorsichtiger Optimismus ein. Heute verzeichnete der Bitcoin auf Wochensicht ein Plus von knapp 2,88 Prozent und notierte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei rund 104.000 US-Dollar. Damit ist das Allzeithoch aus dem Januar dieses Jahres in Höhe von 109.000 US-Dollar schon wieder zum Greifen nah. "Rich Dad, Poor Dad" Robert Kyosaki ist sich sicher, dass der BTC noch in diesem Jahr einen Kurs von 250.000 US-Dollar erreichen wird. Genau der gleichen Meinung ist auch Arthur Hayes. Doch nicht alle Analysten sind so optimistisch, was die Zukunft des BTC betrifft. Dazu gehört Willy Woo.

WHY BITCOIN is a better asset than gold or silver:



One reason why I trust Bitcoin is there are only to ever be 21 million.



I own gold and silver mines and oil wells.



If the price of gold, silver, or oil goes up, I will simply mine or drill for more, expanding supply.



I… - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 7, 2025

Unrealistische Erwartungen an den Bitcoin?

Woo prangert in einem Post auf der Social Media Plattform X an, dass viele Anleger den Bitcoin als eine Art magisches Einhorn sehen, dass auf Mondstrahlen immer höher klettert. Tatsächlich ist es so, dass der BTC im Jahr 2017 eine Kurssteigerung von 100 Prozent erreichte. Woo sagt, dass diese Zeiten vorbei sind. Der Wendepunkt war 2020, als institutionelle Investoren in den BTC eingestiegen sind. Seitdem fließt immer mehr Kapital in den Bitcoin. In den nächsten 15 bis 20 Jahren wird sich der Bitcoin bei etwa 8 Prozent Rendite einpendeln.

People think BTC is like a magical unicorn that climbs to infinity on moonbeams. Here's the actual CAGR chart. We are well past the 2017 year where we'd see many 100s of percent growth.



Now look at 2020, that was the year BTC got institutionalised, corporations and sovereigns… pic.twitter.com/hcGAGZXkU5 - Willy Woo (@woonomic) May 18, 2025

Justin Bons Gründer und CIO von Cyber Capital kritisierte schon vor längerer Zeit den BTC als ineffizient. Jetzt legte er noch einmal nach und postete auf X "Bitcoin-Anhänger behaupten, sie würden die Freiheit durch BTC unterstützen, aber bei 7 TPS ist das völliger Unsinn!"

Bitcoiners claim they support freedom through BTC, but that is total nonsense at 7 TPS!



As it will cease to function, the very moment any significant number of people try to use BTC



BTC plays pretend as congestion kills all usecases



BTC makes zero impact, as it is all fake! - Justin Bons (@Justin_Bons) May 19, 2025

Damit spielte er erneut auf den niedrigen Transaktionsdurchsatz des Bitcoins an. Dieser liegt bei 7 TPS. Zum Vergleich: Bei Ethereum sind es 15 -30, bei Solana 300 bis 1.000 (theoretisch wären sogar bis zu 65.000 möglich.

Solaxy: die erste Solana Layer 2

Im vergangenen Jahr wandelte sich Solana, nicht zuletzt durch den großen Erfolg des Meme-Coins Bonk und des Meme-Coin Launchpads Pump.Fun, zur Go-to-Blockchain für Meme-Coin Projekte. Die alten Probleme sind allerdings geblieben. Bei hoher Netzwerkauslastung kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten, beispielsweise werden Transaktionen immer wieder verspätet oder im schlimmsten Fall gar nicht verarbeitet.

Während bei Ethereum Layer 2 Lösungen gang und gäbe sind, um die Skalierung zu verbessern, sucht man bei Solana so eine Lösung bislang vergeblich - bis jetzt. Denn Solaxy hat die erste Layer 2 gebaut, die speziell auf die monolithische Architektur der Highspeed Blockchain zugeschnitten ist. Am 15. Mai ging bereits das Testnet live.

Solaxy: der Infrastruktur Boost

Stark vereinfacht erklärt, fängt Solaxy Überlauftransaktionen ab, verarbeitet diese außerhalb des Mainnets und führt diese anschließend gebündelt zur Verifizierung auf die Hauptchain zurück. Solaxy plant ebenfalls ein Token Launchpad, mit dem Nutzer Token auf der Layer 2 starten können. Zudem baut Solaxy die Cross-Chain-Kompatibilität weiter aus. Durch die Integration einer Schnittstelle auf Basis des Hyperlane-Repositories wird der reibungslose Transfer zwischen Ethereum, Solana, Base und dem Solaxy-Netzwerk möglich. Mit der neu implementierten Unterstützung für Multi-Chain-Wallets können Nutzer unterschiedlichster Blockchains mühelos in das Solaxy-Ökosystem einsteigen - ganz ohne technische Hürden.

SOLX kaufen: Jetzt früher Investor werden

Der native Token SOLX wird eine zentrale Rolle im Solaxy Ökosystem spielen. Derzeit kann der Token noch im Presale gekauft werden, wobei die Betonung auf "Noch" liegt. Denn der Vorverkauf befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Ein SOLX kostet 0,00173 US-Dollar. Um früher Investor zu werden, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden.

Hier geht es zum Solaxy Presale

