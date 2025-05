SUI-Kurs-Prognose: Spur des Geldes deutet auf Großes hin!

Insbesondere das große Geld kann auf dem stürmischen Krypto-Markt die höchsten Wellen schlagen und daher achten auch viele Investoren auf dieses. Warum es jetzt auf eine große Entwicklung des SUI-Coins hindeutet, erfahren Sie nun in diesem Artikel.

SUI-Blockchain verzeichnet höchste Kapitalzuflüsse

Bei der Redewendung "Follow the money" handelt es sich um ein Analyseprinzip, welches vornehmlich an der Börse eine große Bedeutung hat. Denn somit können die Kapitalströme und mit ihnen aufgezeigt werden, in welche Vermögenswerte Geld investiert und aus welchen es wieder abgezogen wird.

Auf diese Weise kann erkannt werden, welche Assets gerade ein größeres Interesse erwecken und welche größere Gefahren bergen können. Dieses Prinzip spielt eine wichtige Rolle, da vor allem Großanleger die Märkte bewegen, welche auch aufgrund ihrer besseren Hintergrundinformationen als "smart money" bezeichnet werden.

Die SUI-Blockchain hat derzeit ebenfalls bedeutende Kapitalströme aufzuweisen. Denn von allen Ökosystemen ist das Wachstum der Stablecoins hier wieder einmal am höchsten. Diese Coins gelten zudem als eine Brücke zwischen der Welt von TradFi und DeFi, sodass bald mehr Geld in die verschiedenen Projekte auf Sui fließen dürfte.

https://twitter.com/martypartymusic/status/1924553937732141287

So konnte das Netzwerk allein über die vergangenen 24 Stunden einen Stablecoin-Zuwachs von fast 90 Mio. USD verzeichnen, was deutlich mehr als die rund 65 Mio. USD von dem zweitplatziertem Polygon PoS und die rund 30 Mio. USD von Solana ist.

Bald sollen laut Einschätzung des US-Senators Bill Hagerty die Stablecoins zudem die größten Halter von US-Staatsanleihen werden, was auch das Vorhaben der Trump-Regierung widerspiegelt, welche die Verkäufe der anderen Nationen wie von China somit kompensieren will.

Darüber hinaus hat Sui heute im Monatsvergleich das höchste TVL-Wachstum unter den Chains verzeichnet, wobei es mit 68,11 % etwas vor Bitcoin mit seinen 67,48 % und Hyperliquid mit 58,88 % lag. Dennoch konnten viele höhere bewertete Chains somit in den Schatten gestellt werden.

Jetzt Sui über Preisvergleich kaufen!

SUI-Kurs-Prognose: Wie weit kann der Coin in diesem Bullenmarkt steigen?

Der Krypto-Markt konnte vor allem von den Gesprächen zwischen den USA und China sowie der Pausierung der Zölle für 90 Tage profitieren. Heute haben sich die Fronten jedoch wieder etwas verhärtet, da China die USA aufgrund der Exportkontrollen der für künstliche Intelligenzen wichtigen Halbleiter kritisierte. Zudem würden laut ihnen die Vereinigten Staaten damit das Genfer-Abkommen verletzen würden.

Somit haben die Investoren heute auch wieder etwas vorsichtiger reagiert, wobei sich der Krypto-Markt zum Ende des Tages noch einmal erholen konnte. Auch wenn die Kryptowährungen nicht von den Zöllen betroffen sind und häufig als deflationäre Assets Schutz gegenüber der Inflation bieten, könnten sie von diesem Umfeld noch einmal belastet werden.

Allerdings sind die Investoren laut dem Crypto Fear & Greed Index gerade noch immer gierig, da immer mehr Institutionen in den Markt einsteigen und in nächster Zeit für weiter Anstiege sorgen dürften. Von diesem Umfeld dürfte auch der Sui-Coin profitieren, dessen Blockchain neben Solana und Aptos zu einer der Fortschrittlichsten zählt.

Sui-Chart | Quelle: CMC

Die SUI-Kurs-Prognosen der unterschiedlichen Analysten weichen stark voneinander ab. Mindestens geht man in diesem Jahr von einem Preis von 1,01 USD und höchstens von 18,56 USD aus, wobei das durchschnittliche Kursziel von CoinCodex, Flitpay, CoinStats, InvestingHaven, BingX, CCN und WalletInvestor bei 5,38 USD liegt.

Basierend auf dem aktuellen SUI-Kurs von 3,81 USD würde dies im schlimmsten Falle einem Verlust von 73,49 %, im Basisfall einem Anstieg von 41,21 % und im Bullenszenario einem Plus von 387,66 % entsprechen. Insbesondere eine Einigung im Handelskonflikt sowie die Expansion der globalen Geldmenge dürften sich positiv auswirken, wobei letzterer Aspekt vorerst für weitere zwei bis drei Monate anhält.

Jetzt bei Sui-Investment sparen!

Solana wird mit neuer Infrastruktur zu einem noch härteren Sui-Konkurrenten

Bei Solana handelt es sich um eine der fortschrittlichsten Blockchains, weshalb sie sich im DeFi-Sektor und darüber hinaus schon sehr gut etablieren konnte. Dennoch hat der große Erfolg auch seine Schattenseiten mit sich gebracht, da es bei einer höheren Netzwerklast zu Transaktionsabbrüchen und Totalausfällen gekommen ist.

Diese großen Hindernisse für die institutionelle Adoption sollen nun jedoch mit der ersten Solana-Skalierungslösung Solaxy behoben werden. Dabei kommt die Layer-2 auf eine vergleichbare Geschwindigkeit und wird als zweite Engine betrieben, welche die Transaktionen gebündelt auf der Layer-1 absichert.

Während Solana unentwegt expandiert, nimmt auch der Bedarf an einer einwandfreien Skalierung und somit an Solaxy zu. So kann die Layer-2 zusammen mit der Layer-1 wachsen. Zudem bietet sie mithilfe der Partnerschaft mit Hyperlane eine erhöhte Interoperabilität mit anderen Blockchains.

Einige Technologien von Solaxy wurden schon im Testnetz gestartet und können über die Website aufgerufen werden. Darüber hinaus befinden sich noch einige weitere Entwicklungen in der Arbeit, welche die Adoption aufgrund des größeren Nutzens fördern. Somit dürfte wiederum auch der Wert des eigenen $SOLX-Coins zunehmen.

Noch kann dieser über den Vorverkauf rabattiert für 0,00173 USD gekauft werden. Das Angebot wird allerdings nicht mehr lange zur Verfügung stehen, da der Vorverkauf spätestens in den nächsten 28 Stunden abgeschlossen wird. Angesichts der hohen Finanzierungssumme von 37,99 Mio. USD könnte dies aber auch schon deutlich früher geschehen.

Jetzt in Solaxy investieren!

