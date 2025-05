KI-Kühlung der Unternehmensebene, leistungsstarke Verbraucherhardware und Personalisierung vereinen sich in einem einheitlichen Portfolio

Cooler Master, ein weltweit führender Anbieter innovativer Thermolösungen und PC-Hardware, hat heute seine Pläne für die Präsentation "One Cooler Master Where Cooling Drives the Future" in seinem Hauptsitz während der Computex bekannt gegeben. Durch die Zusammenführung seines vertikal integrierten Unternehmensbereichs mit seiner Verbrauchersparte demonstriert das Unternehmen, wie Innovationen, die für den geschäftlichen Einsatz perfektioniert wurden, schnell in leistungsfähigere und anpassungsfähigere Hardware für Verbraucher umgesetzt werden können.

One?Cooler?Master Where Cooling Drives the Future

"Unsere Struktur ermöglicht einen Ideenfluss in beide Richtungen von den anspruchsvollsten Servern bis hin zu den leistungsstärksten Desktop-Systemen", erklärte Jimmy Sha, CEO von Cooler Master. "Alles, was in unserem Hauptsitz ausgestellt ist, begann als ein Problem, das wir für einen Unternehmenspartner oder einen Entwickler gelöst haben. Bei "One Cooler Master" geht es darum, diese Erkenntnisse in Produkte für jedermann umzusetzen.

Besucher des Hauptsitzes von Cooler Master können einen beeindruckenden Showroom erkunden, der um drei miteinander verbundene Themen herum organisiert ist:

Fortschrittliche Kühlung: Die stille Kraft hinter dem KI-Boom

Künstliche Intelligenz führt weiterhin zu höheren Rack-Temperaturen und Leistungsdichten. Die neuesten Unternehmenslösungen von Cooler Master darunter 3D-Vapor-Chamber-Kühlplatten und Flüssigkeitskühlmittelverteilungsgeräte sorgen für kühlere, leisere und zuverlässigere unternehmenskritische Systeme in Branchen wie Finanzen, Forschung und Telekommunikation.

Leistungsstärkere und zuverlässigere Kühlung für Verbraucher

Dieselben bahnbrechenden Innovationen bilden die Grundlage für die neuesten Angebote im Einzelhandel. Die Luftkühler der V-Serie bringen die 3DHP-Heatpipe-Architektur in Mainstream-CPUs, während aktualisierte Lüfter- und Flüssigkeitskühlungsreihen eine intelligentere Wärmeregulierung für Gamer, Content-Ersteller und Leistungsenthusiasten bieten. Das Ergebnis ist Server-Stabilität ohne die damit verbundenen Geräusche.

FreeForm 2.0 Custom, Open, Personal

FreeForm 2.0 ist eine Designphilosophie, die den Ansatz "Make It Yours" von Cooler Master auf unser gesamtes Portfolio ausweitet von Hochleistungs-PCs und professionellen Simulatoren bis hin zu branchenführenden thermischen Lösungen. Im Zuge der Weiterentwicklung unseres ursprünglichen FreeForm-Konzepts, das vor einem Jahrzehnt eingeführt wurde, umfasst es nun auch Open-Source-Designressourcen, die anwenderorientierte Innovationen gegenüber geschlossenen Zubehör-Ökosystemen fördern. Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung herausragender Produkte bietet Ihnen FreeForm 2.0 die Freiheit, über diese Plattform kreativ zu sein, sich weiterzuentwickeln und sich selbst auszudrücken.

Zu den ausgestellten Produkten gehören:

MasterFrame-Serie Bietet interne und externe Modularität für alle Anwendungen, von Vorführmodellen bis hin zu Produktions-Workstations. Über Prusa Printables können Sie auf eine wachsende Bibliothek mit Add-ons der Community zugreifen, sodass sich das System mit Ihren Anforderungen und Ihrer Kreativität weiterentwickelt.

Bietet interne und externe Modularität für alle Anwendungen, von Vorführmodellen bis hin zu Produktions-Workstations. Über Prusa Printables können Sie auf eine wachsende Bibliothek mit Add-ons der Community zugreifen, sodass sich das System mit Ihren Anforderungen und Ihrer Kreativität weiterentwickelt. Cooling X Pro Ein Tower-System mit zwei Flüssigkeitskühlkreisläufen für CPU und GPU, dem X Silent-Netzteil von Cooler Master und dem weltweit ersten Quad-Lüfter-Kühler mit 180 mm Durchmesser und analogen oder LED-Leistungsanzeigen.

Ein Tower-System mit zwei Flüssigkeitskühlkreisläufen für CPU und GPU, dem X Silent-Netzteil von Cooler Master und dem weltweit ersten Quad-Lüfter-Kühler mit 180 mm Durchmesser und analogen oder LED-Leistungsanzeigen. QUBE 500 Core Kompakte, kostengünstige und optimierte Version des QUBE 500 Starter-Case, vollständig kompatibel mit einem wachsenden Zubehörsortiment.

Kompakte, kostengünstige und optimierte Version des QUBE 500 Starter-Case, vollständig kompatibel mit einem wachsenden Zubehörsortiment. MasterLiquid Atmos II Ein flacher AIO-Kühler mit einer leiseren Pumpe und austauschbaren Abdeckungen für ein anpassbares Design. Optionale Flex-Kit-Module ermöglichen eine noch umfassendere Anpassung mit Echtzeit-Systemstatistiken, Lichteffekten oder verbesserter VRM-Kühlung.

Ein flacher AIO-Kühler mit einer leiseren Pumpe und austauschbaren Abdeckungen für ein anpassbares Design. Optionale Flex-Kit-Module ermöglichen eine noch umfassendere Anpassung mit Echtzeit-Systemstatistiken, Lichteffekten oder verbesserter VRM-Kühlung. MasterFan-Serie Die Lüfterserie von Cooler Master ist zurück, jetzt mit Modellen mit extra dicken 30-mm-Aluminiumrahmen für einen stärkeren und leiseren Luftstrom. Diese Serie bietet erstmals auch Ausführungen mit aluminiumbeschichteten Schaufeln an.

Vorstellung der Elite-Serie für intelligentere, budgetfreundliche Konstruktionen

Cooler Master präsentiert außerdem die Elite-Serie, neue, wertorientierte Produkte, die speziell für Systemintegratoren und kostenbewusste Systemhersteller entwickelt wurden. Die Elite-Produktreihe wurde entwickelt, um unverzichtbare Leistung ohne Premium-Preise zu bieten, und umfasst ein komplettes Ökosystem einschließlich Gehäuse, Flüssigkeitskühler, Lüfter und Netzteile.

Auf der Computex werden vorgestellt:

Elite Case-Serie Einschließlich der Mid-Tower Elite 302, 502 und 600, die jeweils für einen effizienten Luftstrom, werkzeuglosen Zugriff und Unterstützung moderner Hardware wie GPUs in voller Länge und USB-C-Konnektivität ausgelegt sind.

Einschließlich der Mid-Tower Elite 302, 502 und 600, die jeweils für einen effizienten Luftstrom, werkzeuglosen Zugriff und Unterstützung moderner Hardware wie GPUs in voller Länge und USB-C-Konnektivität ausgelegt sind. Elite Liquid 240/360 All-in-One-Kühler mit sechseckigen, kristallklaren Abdeckungen, vorinstallierten Daisy-Chain-Lüftern und werkzeugloser Logoanpassung für zugängliche Leistung und einfache Installation.

Elite eignet sich ideal für Gaming-PCs der Einstiegsklasse, Creator-Setups oder groß angelegte Systemrollouts und macht zuverlässige Konfigurationen ohne Kompromisse erschwinglicher.

Die Präsentation von Cooler Master veranschaulicht, wie ein einziges integriertes Engineering-Kraftpaket die Unternehmensinfrastruktur voranbringen, die Leistung für Verbraucher steigern und die persönliche Ausdrucksmöglichkeiten verbessern kann alles unter einem Dach.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.coolermaster.com.

Über Cooler Master:

Cooler Master wurde 1992 gegründet und ist eine Marke für leistungsstarke PC-Komponenten und Peripheriegeräte, die sich durch ihre innovativen Produkte in der Branche einen Namen gemacht hat. Vom weltweit ersten PC-Gehäuse aus Aluminium bis hin zu unseren bahnbrechenden Wärmemanagement-Technologien ist Cooler Master bestrebt, technologische Grenzen zu überwinden und den Status quo in Frage zu stellen. Ob neue Konstrukteure einen PC als Medium für ihre Selbstdarstellung nutzen oder Hardcore-Gamer ihre Battle-Stationen einrichten, um ihren Lieblingscharakteren Tribut zu zollen. Wir sind eine Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch die Entwicklung cooler Produkte für außergewöhnliche Menschen, die diese auf ihre eigene Weise gestalten können, neue Maßstäbe zu setzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.coolermaster.com und begleiten Sie uns auf Instagram, Twitter, Discord und Facebook.

