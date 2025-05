Neue offene Plattformphilosophie ermöglicht Benutzern eine stärkere Personalisierung über Produktlinien hinweg

Cooler Master, ein weltweit führender Anbieter innovativer Thermolösungen und PC-Hardware, hat heute FreeForm 2.0 vorgestellt, eine umfassende Designinitiative, die auf der langjährigen Erfahrung des Unternehmens in den Bereichen Personalisierung, Modularität und Innovation aufbaut. Inspiriert von Cooler Masters legendärem Motto "Make It Yours" legt FreeForm 2.0 Wert auf Individualisierung und Anpassungsfähigkeit seiner gesamten Produktpalette, damit Nutzer Systeme zusammenstellen können, die ihren persönlichen Stil widerspiegeln. Custom. Open. Personal. Diese Worte definieren die Zukunft der Produktentwicklung bei Cooler Master und die Art und Weise, wie Nutzer mit den Produkten interagieren können.

"Wir bei Cooler Master sind der Überzeugung, dass Technologie den Nutzer widerspiegeln sollte und nicht umgekehrt", erklärte Jimmy Sha, CEO von Cooler Master. "FreeForm 2.0 verkörpert diese Überzeugung und bietet unserer Community die Werkzeuge, um ihre Technologie wie nie zuvor individuell anzupassen und neu zu gestalten."

Anpassung, wo immer möglich

FreeForm 2.0 ist mehr als eine Produktreihe es ist ein sich ständig weiterentwickelndes Ökosystem. Die Initiative umfasst mehrere Produktreihen von Cooler Master, die jeweils einzigartige Anpassungsmöglichkeiten bieten:

MasterLiquid Atmos II-Serie: AIO-CPU-Kühler mit modularen Flex-Kit-Optionen, darunter austauschbare LCD-Panels, Pixel-LEDs und VRM-Lüfter, mit denen Benutzer Ästhetik und Leistung präzise anpassen können.

AIO-CPU-Kühler mit modularen Flex-Kit-Optionen, darunter austauschbare LCD-Panels, Pixel-LEDs und VRM-Lüfter, mit denen Benutzer Ästhetik und Leistung präzise anpassen können. MasterFrame-Serie: Eine Reihe innovativer PC-Gehäuse mit einer dynamischen Exo-Struktur, anpassbaren, von Künstlern inspirierten Panels und vielfältigen Konfigurationen, die für kreativen Ausdruck und hohe Leistung entwickelt wurden.

Eine Reihe innovativer PC-Gehäuse mit einer dynamischen Exo-Struktur, anpassbaren, von Künstlern inspirierten Panels und vielfältigen Konfigurationen, die für kreativen Ausdruck und hohe Leistung entwickelt wurden. Dyn X: Ein Rennsimulator in Industriequalität, der eine beispiellose Anpassungsfähigkeit und Modularität bietet und es professionellen Fahrern, Rennsportbegeisterten und Simulationsnutzern ermöglicht, ihre Konfigurationen für maximalen Realismus und Leistung anzupassen.

Ein Rennsimulator in Industriequalität, der eine beispiellose Anpassungsfähigkeit und Modularität bietet und es professionellen Fahrern, Rennsportbegeisterten und Simulationsnutzern ermöglicht, ihre Konfigurationen für maximalen Realismus und Leistung anzupassen. Qube-Serie: Ein vollständig modularer Flatpack-Case, der Anwendern ein individuelles Aufbaukonzept, austauschbare Panels und ein erweitertes Zubehör-Ökosystem bietet, einschließlich gemeinschaftlich entwickelter, 3D-druckbarer Komponenten für eine noch bessere Anpassung.

Ein vollständig modularer Flatpack-Case, der Anwendern ein individuelles Aufbaukonzept, austauschbare Panels und ein erweitertes Zubehör-Ökosystem bietet, einschließlich gemeinschaftlich entwickelter, 3D-druckbarer Komponenten für eine noch bessere Anpassung. MasterHUB: Ein Streaming-Deck der nächsten Generation, mit dem Benutzer mühelos mehrere Geräte, Peripheriegeräte und Beleuchtungskonfigurationen verwalten und steuern können, wodurch komplexe Konfigurationen vereinfacht werden und ein nahtloses Erlebnis gewährleistet wird.

Tradition feiern, Zukunft gestalten

FreeForm 2.0 baut auf der langjährigen "Make It Yours"-Philosophie von Cooler Master auf, die vor über einem Jahrzehnt eingeführt wurde, und bekräftigt das Engagement der Marke, Benutzer durch personalisierte Technologie zu stärken. Diese neue Initiative vereint die umfassende Erfahrung von Cooler Master im Bereich industrieller Kühlung und modularem Design mit neuen Erkenntnissen aus den Gaming-, Enthusiasten- und Creator-Communities.

"Wir betrachten FreeForm 2.0 als die nächste Evolutionsstufe unseres Engagements für personalisierte Technologie", fuhr Sha fort. "Es geht nicht nur um Hardware es geht darum, Erlebnisse zu schaffen, unserer Community die Mittel zu geben, sich auszudrücken, und neu zu definieren, was Personal Computing sein kann."

Eine von der Community gestaltete Zukunft

Mit FreeForm 2.0 strebt Cooler Master eine Wende hin zu mehr Offenheit und Zusammenarbeit innerhalb der Tech-Community an. Die Initiative umfasst Open-Source-Ressourcen, Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Entwicklern und eine kontinuierliche, benutzergesteuerte Weiterentwicklung, um die Palette der verfügbaren Anpassungsoptionen ständig zu erweitern.

"Wir geben unseren Nutzern die Möglichkeit zur individuellen Anpassung direkt in die Hand", schloss Sha. "Wir sind gespannt, was sie bauen werden."

Weitere Informationen zu FreeForm 2.0 und die neuesten Produkte von Cooler Master finden Sie unter www.coolermaster.com.

Über Cooler Master:

Cooler Master wurde 1992 gegründet und ist eine Marke für leistungsstarke PC-Komponenten und Peripheriegeräte, die sich durch ihre innovativen Produkte in der Branche einen Namen gemacht hat. Vom weltweit ersten PC-Gehäuse aus Aluminium bis hin zu unseren bahnbrechenden Wärmemanagement-Technologien ist Cooler Master bestrebt, technologische Grenzen zu überwinden und den Status quo in Frage zu stellen. Ob neue Konstrukteure einen PC als Medium für ihre Selbstdarstellung nutzen oder Hardcore-Gamer ihre Battle-Stationen einrichten, um ihren Lieblingscharakteren Tribut zu zollen. Wir sind eine Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch die Entwicklung cooler Produkte für außergewöhnliche Menschen, die diese auf ihre eigene Weise gestalten können, neue Maßstäbe zu setzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.coolermaster.com und begleiten Sie uns auf Instagram, Twitter, Discord und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Jim Merk, Cooler Master PR

Jim_Merk@coolermaster.com