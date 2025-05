Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) -Der weltweit erste robuste 19-Zoll-2U-Edge-KI-GPU-Computer mit PCIe 5.0 und 600-W-GPU-Unterstützung, der bis zu 4000 KI-TOPS liefert, wurde auf der Computex 2025 vorgestelltHAUPTPUNKTE- Bahnbrechende KI-Leistung: Unterstützt 600W-GPUs mit PCIe® 5.0, die bis zu 4000 TOPS für Echtzeit-Training und Inferenz liefern- Vielseitigkeit in Industriequalität: Modulares 2U 19-Zoll-Rackmount-Design mit flexibler Installation, großer Temperaturtoleranz und werkzeugloser GPU-Wartung- Robuste Zuverlässigkeit: Integrierte Cybersicherheit mit IEC 62443-4-1-Konformität und iBMC-Remote-Management für eine sichere, robuste Edge-BereitstellungASUS IoT, ein weltweit führender Anbieter von AIoT-Lösungen, hat heute auf der Computex 2025 die brandneue RUC-1000-Serie robuster Rack-Edge-KI-Computer vorgestellt, die speziell für die wachsenden Anforderungen industrieller KI-Anwendungen entwickelt wurden.Die RUC-1000-Serie umfasst RUC-1000G (https://www.asus.com/networking-iot-servers/aiot-industrial-solutions/embedded-computers-edge-ai-systems/ruc-1000g/) und RUC-1000D (https://www.asus.com/networking-iot-servers/aiot-industrial-solutions/embedded-computers-edge-ai-systems/ruc-1000d/), die beide mit den neuesten Intel® Core Ultra 200S-Prozessoren und zwei DDR5 6400 MHz SO-DIMM-Steckplätzen für bis zu 64 GB Speicher ausgestattet sind. Der RUC-1000G verfügt über eine branchenführende 600-W-GPU-Leistung mit bis zu 4000 KI-TOPs, PCIe® 5.0-Hochgeschwindigkeits-Datentransfer, ein standardisiertes 2U 19-Zoll-Rackmount-Design und eine modulare Konfiguration.Die RUC-1000-Serie ist für industrielle Bildverarbeitung, autonome Fahrzeuge, intelligente Videoanalyse, generative KI und intelligente Fabrikautomation optimiert.Extreme KI-Leistung mit Hochgeschwindigkeits-GPU-UnterstützungRUC-1000G ist der weltweit erste Edge-KI-GPU-Computer, der 600W-GPUs mit PCI Express® (PCIe®) 5.0 unterstützt und bis zu 4000 TOPS an KI-Leistung erreicht. Dies ermöglicht ultraschnelles KI-Training und Echtzeit-Inferenz für komplexe Workloads. Er wurde für KI- und Computer-Vision-Anwendungen entwickelt und arbeitet zuverlässig unter extremen Bedingungen (-25°C bis 60°C). Ein fortschrittliches Wärmeableitungssystem, das das Hauptsystem vom GPU-Gehäuse isoliert, gewährleistet selbst in rauen Industrieumgebungen eine drosselfreie Leistung.Standardisierter, modularer AufbauAls branchenweit erster 2U 19-Zoll-Rack-mount Edge-KI-Computer, der für 600W-GPUs gebaut wurde, ist der RUC-1000G vollständig kompatibel mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition Series GPUs. Er unterstützt mehrere standardisierte Rack-Konfigurationen, darunter Full-Rack (19 Zoll), Half-Rack (halbe Breite) und 2U-Höhe, und gewährleistet so eine nahtlose Integration in bestehende industrielle Umgebungen. Flexible Montageoptionen, einschließlich Wand- und Tischhalterungen, erhöhen die Anpassungsfähigkeit. Das bekannte ASUS Q-Release Slim (https://www.asus.com/us/news/ya8rt06hmk6xthtq/)-Design vereinfacht die Wartung weiter, indem es den werkzeuglosen Ausbau von Grafikkarten ermöglicht und so mechanische Risiken reduziert.Robuster Edge-Computer RUC-1000DBeim RUC-1000D handelt es sich um einen lüfterlosen Edge-Computer mit halbem Rack (halber Breite), der RAID 0/1/5/10-Konfigurationen mit einem optionalen Hot-Swap-fähigen SSD-Gehäuse für bis zu sechs 2,5-Zoll-SSDs unterstützt. Er bietet umfangreiche E/A, darunter 10GbE LAN, duales 2.5GbE LAN, zehn USB- und sechs COM-Ports für die Erweiterbarkeit. Der RUC-1000D verfügt außerdem über einen M.2 M-Schlüssel (NVMe), zwei M.2 B-Schlüssel (4G/5GNR/CAN-Bus) und einen M.2 E-Schlüssel (WiFi 6) für hervorragende Konnektivität. Er wurde für anspruchsvolle Edge-Anwendungen entwickelt und verfügt sogar über einen erweiterten Temperaturbereich (-25 °C bis 70 °C), wodurch er sich ideal für die Fabrikautomation und den Einsatz in Smart Cities eignet.Erweiterte Cybersicherheit und Fernverwaltung von SystemenUm kritische Daten zu schützen, entsprechen RUC-1000G und RUC-1000D den IEC 62443-4-1 Cybersicherheitsstandards, die einen robusten Schutz vor Cyberbedrohungen gewährleisten. Darüber hinaus unterstützt das integrierte iBMC-Modul die Out-of-Band-Verwaltung (OOB), die eine Fernüberwachung, schnelle Systemwiederherstellung und reduzierte Betriebsausfallzeiten ermöglicht. Für Stabilität sind beide mit der MIL-STD-810H-Zertifizierung und einem 8-48-V-Weitbereichs-Gleichstromeingang mit Zündsteuerung für anspruchsvolle Edge-Anwendungen ausgestattet.Presse-DETAILS- Pressekontakt: Judy Fu, Product Marketer: Judy_Fu@asus.com- ASUS Presseraum: http://press.asus.comInformation zu ASUS IoTASUS IoT ist eine Untermarke von ASUS, die sich der Entwicklung von unglaublichen Lösungen in den Bereichen KI und IoT widmet. Unser Ziel ist es, ein vertrauenswürdiger Anbieter von eingebetteten Systemen und ein Partner im Ökosystem für AIoT-Lösungen zu werden. ASUS IoT ist bestrebt, erstklassige Produkte und Dienstleistungen für verschiedene vertikale Märkte zu liefern, um den Menschen überall komfortable und effiziente Umgebungen zu bieten.Informationen zu ASUSASUS ist ein weltweit führender Technologieanbieter, der die innovativsten und intuitivsten Geräte, Komponenten und Lösungen der Welt bereitstellt, um Menschen überall auf der Welt ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten, das ihr Leben bereichert. Mit einem Team von 5.000 internen Forschungs- und Entwicklungsexperten ist das Unternehmen weltweit dafür bekannt, aktuelle Technologien kontinuierlich neu zu erfinden. ASUS wird regelmäßig als eines der weltweit angesehensten Unternehmen von Fortune ausgezeichnet und engagiert sich für die Sicherung einer nachhaltigen Zukunft. 