Lynne Royer wird als Co-Leiterin und Portfoliomanagerin des Disciplined Alpha Teams des Unternehmens Ende 2025 in den Ruhestand gehen.

Der langjährige Portfoliomanager und Chartered Financial Analyst (CFA) Brad Stevens wurde zum Co-Leiter des Teams neben Seth Timen befördert.

Loomis, Sayles Company, ein globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von nahezu 390 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2025), gab bekannt, dass Lynne Royer, Co-Leiterin und Portfoliomanagerin des Disciplined Alpha Teams, Ende 2025 im Anschluss an eine bemerkenswerte Investmentkarriere, die vier Jahrzehnte umspannt, in den Ruhestand gehen wird. Darüber hinaus wurde der langjährige Portfoliomanager und CFA Brad Stevens zum Co-Leiter des Teams neben Lynne Royer und Seth Timen, der das Team seit 2021 mitleitete, befördert.

Bekannt für eine intensive Fokussierung auf Value-Investing und ein eigenes risikobezogenes Rahmenwerk für Entscheidungen zur Wertpapierauswahl, verwaltet das Disciplined Alpha Team zum 31. März 2025 mehr als 22 Milliarden US-Dollar an Vermögen.

Lynne Royer wird von ihren Positionen im Portfoliomanagement und als Co-Leiterin des Teams im Oktober 2025 zurücktreten und dem Team bis Ende Dezember als Senior Advisor zur Verfügung stehen. Brad Stevens und Seth Timen werden bei der Überwachung des Disciplined Alpha Portfolios sowie bei der Leitung des Teams eng zusammenarbeiten und dabei die umfangreiche Erfahrung von Seth Timen im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und die Wurzeln der Grundlagenforschung von Brad Stevens nutzen.

Seit seinem Eintritt in das Unternehmen Loomis Sayles im Jahr 2010 als Kreditanalyst hat Brad Stevens stets Führungsqualitäten, Investment-Exzellenz und eine tiefgehende Verpflichtung gegenüber der ausgeprägten Anlagephilosophie von Disciplined Alpha bewiesen. Im Anschluss an seine Beförderung zum Senior Credit Analyst im Jahr 2018 wurde er zum Kreditportfoliomanager ernannt, der für die Ideenfindung und Wertpapierauswahl verantwortlich zeichnet eine Rolle, die er für ausgewählte Branchen behalten wird, wobei die Abdeckung einiger Sektoren auf andere übertragen wird.

"Zu den zahlreichen Beiträgen von Lynne Royers für das Unternehmen Loomis Sayles gehört der wirksame Aufbau einer starken Mannschaft von Fachleuten für das Disciplined Alpha Team zusammen mit Seth Timen", so David Waldman, Chief Investment Officer von Loomis Sayles. "Die Beförderung von Brad Steven ist wohlverdient und stellt einen natürlichen nächsten Schritt für das Team dar, das in der Lage ist, seinen Kunden weiterhin starke Ergebnisse unter seiner Führung und der Führung von Seth Timen zu liefern."

Lynne Royer begann ihre Investmentkarriere im Jahr 1985 und kam als Co-Leiterin und Mitbegründerin der Plattform Disciplined Alpha im Jahr 2010 zum Unternehmen Loomis Sayles. Über die Gestaltung der Anlagephilosophie und den Philosophieansatz des Teams hinaus trug Lynne Royer wesentlich zur Kultur von Loomis Sayles als Mitbegründerin der ersten Employee Resource Group (ERG) des Unternehmens Women@Work bei.

"In den letzten 15 Jahren war die Führung von Lynne Royer eine treibende Kraft hinter dem Wachstum der besten Produktplattform ihrer Klasse des Disciplined Alpha Teams", so Kevin Charleston, Chief Executive Officer von Loomis Sayles. "Wir sind für das Engagement von Lynne Royer sowohl für die Kunden als auch unsere Kollegen unendlich dankbar und wünschen ihr alles Gute, wenn sie ihren Leidenschaften im Ruhestand nachgeht."

ÜBER BRADLEY STEVENS, CFA

Brad Stevens ist Portfoliomanager und Co-Leiter des Disciplined Alpha Teams bei Loomis, Sayles Company. Vor seiner Ernennung zum Co-Leiter des Teams im Jahr 2025 war Brad Stevens als Kreditportfoliomanager im Team für die Ideengenerierung und Wertpapierauswahl innerhalb verschiedener Sektoren verantwortlich. Brad Stevens begann 2000 seine Karriere in der Investmentbranche. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen Loomis Sayles im Jahr 2010 arbeitete er beim California Public Employees' Retirement System als Anlagebeauftragter im Kreditbereich. Zuvor handelte Brad Stevens mit Aktienoptionen bei Timber Hill LLC. Er erwarb einen BA in Wirtschaftswissenschaften an der Denison University und einen MBA an der Columbia Business School. Brad Stevens ist ein CFA Charterholder.

ÜBER SETH TIMEN

Seth Timen ist Portfoliomanager und Co-Leiter des Disciplined Alpha Teams bei Loomis, Sayles Company. Er wurde 2020 zum Co-Leiter des Teams ernannt. 2001 begann Seth Timen seine Karriere in der Investmentbranche und kam 2010 zu Loomis Sayles von Pequot Capital Management, wo er für das Trading von Fixed Income Risiken über Investment-Grade-Produkte, Produkte mit hoher Ausbeute und strukturierte Produkte hinweg verantwortlich zeichnete. Zuvor war Seth Timen ein Associate bei Credit Suisse, wo er Unternehmensanleiheninvestitionen förderte und die Strategieumsetzung für institutionelle Kunden begleitete. Er erwarb einen BA an der University of Michigan.

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 trägt Loomis, Sayles Company dazu bei, die Anlagebedürfnisse von institutionellen Kunden und Investmentfonds weltweit zu erfüllen. Die erfolgsorientierten Anleger des Unternehmens nutzen fundiertes eigenes Research und Risikoanalysen, um fundierte, umsichtige Entscheidungen zu treffen. Teams aus Portfoliomanagern, Strategen, Research-Analysten und Händlern arbeiten zusammen, um Marktsektoren zu bewerten und Anlagechancen zu identifizieren, wo auch immer sie liegen mögen, innerhalb traditioneller Anlageklassen oder unter einer Reihe von alternativen Anlagen. Loomis Sayles verfügt über die Ressourcen, den Weitblick und die Flexibilität, auf breiten und engen Märkten nach Werten zu suchen, um attraktive, risikobereinigte Renditen für seine Kunden zu erzielen. Diese reiche Tradition hat Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden auf der ganzen Welt eingebracht, für die Loomis Sayles ein Vermögen von 390,1 Milliarden US-Dollar* (Stand: 31. März 2025) verwaltet.

*Einschließlich der Vermögenswerte von Loomis, Sayles Co., LP, und Loomis Sayles Trust Company, LLC. (33,9 Milliarden US-Dollar für die Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company, L.P.

SAIFiitxkace

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250519623702/de/

Contacts:

Kate Sheehan

Tel.: (617) 960-4447

ksheehan@loomissayles.com