Die Aktie von ZIM ist gut in die Woche gestartet. Dafür gibt es gleich mehrere Günde. Aber es bleibt eine Frage offen: War das nur der Anfang?ZIM Integrated Shipping Services ist ein weltweit tätiges israelisches Container-Transportunternehmen mit Hauptsitz in Haifa. Gegründet 1945, zählt ZIM heute zu den Top 20 der globalen Containerschifffahrtslinien und bedient über 32.000 Kunden in rund 300 Häfen weltweit. Das Unternehmen verfolgt eine differenzierte Nischenstrategie mit Fokus auf ausgewählte Märkte entlang wichtiger Handelsrouten, darunter der Pazifik, Lateinamerika, der Atlantik, die Suez-Route und Intra-Asien. ZIM betreibt eine moderne Flotte, die bis 2025 zu etwa 40 Prozent aus …