+++ SEK nimmt Messerstecher von Bielefeld fest +++ wieder Messer-Attacke in NRW vor Amtsgericht Kerpen +++ Gran Canaria: Polizei erschießt Messer-Angreifer am Flughafen +++ neue Wirtschaftsministerin Reiche: "Schluß mit dem Zwang zur Wärmepumpe!" +++ INSA: CDU/CSU legen als einzige Partei zu +++ Zeitenwende für die Innere Sicherheit - Europäischer Polizeikongress in Berlin +++ nach der D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...