Seit diesem Dienstag sind die CATL-Aktien auch in Hongkong handelbar. Die Zweitnotierung startete mit einem deutlichen Plus in den Handel. Damit verläuft das Börsendebüt bisher wie erwartet erfolgreich. Das sollten Anlger jetzt zum bisher größten Börsengang des Jahres wissen. Chinas Batterie-Riese CATL (Contemporary Amperex Technology) feiert ein furioses Debüt! Beim Zweitlisting in Hongkong klettert die Aktie am Dienstag um bis zu 14 Proent auf 292 Hongkong Dollar (HKD). Der Ausgabepreis lag im ...

