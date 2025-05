DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EU-SCHULDENREGELN - Die EU-Kommission wird das deutsche Investitionspaket von 500 Milliarden Euro nicht an den neuen EU-Budgetregeln scheitern lassen. Das hat EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Die neuen Regeln sind weniger streng als früher und bieten gerade dann zusätzliche Flexibilität, wenn ein Land mehr investieren will", sagte der lettische Politiker. Für die Schuldenbremse des Grundgesetzes gelte das bekanntlich auch. Eine endgültige Beurteilung der deutschen Schuldenpläne könne seine Behörde noch nicht vornehmen, weil der Haushalt in Berlin noch in Arbeit sei. Die Kommission werde Gespräche mit der Bundesregierung aufnehmen, sobald der Haushalt Ende Juni vorliege. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

KLIMAZIELE - In 42 von 82 Großstädten reicht der Photovoltaik-Ausbau der letzten zwei Jahre nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens bis 2035 zu erreichen. Einige würden die Klimaziele sogar um Längen verfehlen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Potsdam und Salzgitter bilden laut DUH die Schlusslichter. Sie müssten ihren Solarausbau für das 2035 avisierte Ziel sogar verdreifachen. Zu den Spitzenreitern gehören Regensburg, Oldenburg, Fürth und Ulm. Ihr Photovoltaik-Ausbau lag mehr als 50 Prozent über dem Zielwert, der für eine Vereinbarkeit mit dem Pariser Klimaabkommen erforderlich wäre. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

HAUSHALT - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will noch im Juni den Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 einbringen. Zugleich will er die Eckwerte für 2026 präsentieren. Das geht aus dem Aufstellungsrundschreiben seines Hauses an die anderen Ministerien hervor. Es liegt dem Handelsblatt vor. Demnach soll der Entwurf am 25. Juni ins Bundeskabinett gehen und in der Sitzungswoche Anfang Juli erstmals in den Bundestag eingebracht und dort beraten werden. Die Haushaltspolitiker werden dann die Sommerferien damit verbringen müssen, den Etat zu beraten. Denn mit Fristverkürzungen und Sondersitzungen des Haushaltsausschusses sollen die Etats für das laufende und das kommende Jahr bereits Mitte September vom Bundestag und dann Ende September vom Bundesrat beschlossen werden. (Handelsblatt)

KI DATENZENTREN - Daten sind die Grundlage für die Revolution der Künstlichen Intelligenz, aber die KI revolutioniert auch den Markt für Daten. Die Beschaffung von Daten ist ein wesentlicher Aspekt des schnell wachsenden KI-Ökosystems, doch es mangelt an ausreichenden Trainingsdaten, die zeigen, wie Menschen bei der Bewältigung komplexer Probleme "ihre Arbeit machen". Synthetische Daten, d. h. Daten, die zumindest teilweise von KI-Systemen erstellt wurden, sind ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung großer Sprachmodelle und haben sich als ein Weg zur Erweiterung der Optionen für Entwickler erwiesen, die nach neuen Datensätzen suchen. (Financial Times)

