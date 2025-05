Mit KI-gestützter Plattform von Samsara sicherer, effizienter und zukunftsfähiger durch wirtschaftlich unsichere Zeiten

Die Anforderungen an Unternehmen mit physischen Betriebsabläufen steigen: Effizienz, Sicherheit und Resilienz sind in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit gefragter denn je. Um Betrieben genau hier den entscheidenden Innovationsschub zu geben, hat Samsara Inc. (NYSE: IOT), Vorreiter der Connected Operations® Platform, das neue Programm "Upgrade for Smarter Operations" angekündigt. Es richtet sich an Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Benelux-Staaten sowie Großbritannien und Irland, die aktuell noch oft mit veralteten Telematik- oder Flottenmanagement-Lösungen arbeiten.

Das Upgrade-Programm bietet die Möglichkeit, unkompliziert auf Samsaras KI-gestützte Plattform umzusteigen inklusive persönlicher Betreuung, schneller Hardwarebereitstellung und attraktiven Konditionen. Angesprochen werden etwa Nutzer von Anbietern wie Microlise, Webfleet, Geotab, Trakm8, Verizon Connect, Masternaught oder Lytx. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

"Unsere vorherigen Telematiksysteme waren unzuverlässig, die Datenqualität war schlecht, das Vertrauen unserer Fahrer gering. Das hat sogar unsere Bonusplanung beeinträchtigt. Samsara überzeugte uns durch die Möglichkeit, konkretes Fahrverhalten zu erkennen und gezielt zu schulen. Das verändert die Kultur im Unternehmen positiv."

- Peter Cox, Head of Transport, Clean Linen

Warum Samsara? Die Vorteile auf einen Blick

Branchenführende KI mehr Sicherheit

Samsaras Plattform analysiert mehr als 14 Billionen Datenpunkte mehr als jeder andere Anbieter in diesem Bereich. Unternehmen erhalten damit präzise, umsetzbare Erkenntnisse für mehr Sicherheit, Effizienz und fundierte Entscheidungen.

Mit einer Plattformverfügbarkeit von 99,99 %, schneller 48-Stunden-Hardwarelieferung, europaweiter Netzabdeckung und einem lebenslangen Hardwareaustausch (limitiert) setzt Samsara neue Standards. Ein dediziertes Expertenteam begleitet Unternehmen von der ersten Implementierung bis zum laufenden Betrieb und das rund um die Uhr.

Die benutzerfreundliche Samsara-App ist branchenweit am besten bewertet. Sie vereinfacht den Arbeitsalltag der Fahrer. Das ist ein entscheidender Faktor für Zufriedenheit und langfristige Bindung.

Kunden von Samsara haben weltweit bereits über 1,3 Millionen Tonnen CO2 eingespart. All das durch Funktionen wie kraftstoffeffizientes Fahrverhalten und optimierte Routenplanung.

Samsara wächst jährlich um über 30 und hat bereits über 1 Milliarde US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert, ein klares Bekenntnis zur langfristigen Partnerschaft und kontinuierlichen Produktinnovation.Samsara-Kunden berichten außerdem von einem bis zu 8-fachen Return on Investment (ROI) unter anderem durch weniger Unfälle, geringeren Kraftstoffverbrauch und effizientere Prozesse.

Stimmen aus der Praxis

"Erst bei der Suche nach Alternativen haben wir gesehen, was mit KI-basierten Technologien wie Samsara heute möglich ist. Die Echtzeitdaten sind für uns ein echter Gamechanger."

- Olivia Fagan, Compliance Officer, Fagan Whalley

"Samsara ist für uns ein strategischer Partner mit einer transparenten Kostenstruktur und einer intuitiven Plattform. Damit erreichen wir unsere Ziele heute und bauen gleichzeitig an der Zukunft unseres Unternehmens."

- David Intruglio, Nationaler Logistikleiter, Alsco

"Bei unserer Marktanalyse wurde schnell klar: Samsara hebt sich durch besonders leistungsfähige Lösungen der neuesten Generation von anderen Anbietern ab. Zudem hat uns beeindruckt, wie schnell und präzise das Team auf unsere Anforderungen reagiert hat. Beim Einbau der ersten Gateway-Einheit hat uns ein Samsara-Techniker per Videokonferenz begleitet. Nach nur 15 Minuten war alles einsatzbereit. Die weiteren Geräte haben wir dann völlig eigenständig und problemlos installiert in gerade einmal fünf Minuten pro Fahrzeug.

- Karim Aït Soumane, Mitgründer, TMA Express

"Der Sicherheitswert von Samsara hat bei uns eine Art sportlichen Ehrgeiz ausgelöst. Alle Fahrer vergleichen sich gegenseitig. Das motiviert und verbessert das Fahrverhalten."

- Eddie Burns, Fahrer und Fahrermanager, Midland Tyre Services

"Physische Betriebsabläufe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie machen über 40 des weltweiten BIP aus", erklärt Philip van Der Wilt, EMEA SVP und GM bei Samsara. "Viele Unternehmen arbeiten aber noch mit veralteter Technologie, die nicht mehr mit den aktuellen Herausforderungen mithalten kann. Mit unserem neuen Upgrade-Programm bieten wir einen einfachen Wechsel zu einer Plattform, die wirklich zukunftsfähig ist."

Weitere Informationen zum Upgrade-Programm für Deutschland finden Sie hier.

Über Samsara

Samsara ist der Pionier der Connected Operations® Cloud und unterstützt Unternehmen weltweit bei der Digitalisierung physischer Betriebsabläufe. Samsaras IoT-gestützte Plattform ermöglicht Echtzeit-Datenanalyse für höhere Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit in Flottenmanagement, Transport und Logistik.

Samsara ist eine eingetragene Marke von Samsara Inc. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen gehören den jeweiligen Inhabern.

Mehr über Samsara's Mission finden Sie unter samsara.com.

