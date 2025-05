DJ MÄRKTE ASIEN/Verhaltener Konjunkturoptimismus stützt Börsen

DOW JONES--An den ostasiatischen und australischen Börsen überwiegt am Dienstag im späten Geschäft leichter Konjunkturoptimismus - die Indizes steigen moderat. Denn die chinesische Notenbank hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte erstmals in diesem Jahr gesenkt. Anfang Mai war bereits der Satz für 7-tägige Reverse-Repo-Geschäfte - ein wichtiger Leitzins - gesenkt worden. Ebenfalls am Dienstag kündigten die vier größten staatlichen Banken Chinas an, ihre Einlagenzinsen um bis zu 25 Basispunkte zu senken. Auch die australische Notenbank hat ihren Leitzins reduziert - wie erwartet um 25 Basispunkte.

Mit den Zinsschritten in China signalisiert die Volksrepublik den Willen, über die Geldpolitik die lahmende Konjunktur anzuschieben. Gleichwohl erhoffen sich Marktteilnehmer mehr und auch entschiedenere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und des privaten Konsums. Denn die Lockerung der Geldpolitik dürfte nach Einschätzung von Marktstratege Zichun Huang von Capital Economics nur einen geringen Nutzen bringen. "Mäßige Zinssenkungen allein dürften die Kreditnachfrage oder die allgemeine Wirtschaftstätigkeit nicht wesentlich ankurbeln", erläutert der China-Ökonom. Capital Economics prognostiziert bis Ende 2025 weitere Zinssenkungen um 40 Basispunkte.

Hongkong vorn

In China steigen Schanghai-Composite und HSI in Hongkong um 0,4 bzw. 1,3 Prozent. Höhere Aufschläge im Nachklapp auf die geldpolitischen Lockerungen vor allem im chinesischen Kernland verhindern scharfe Warnungen des chinesischen Handelsministeriums an die Adresse Washingtons. Die US-Exportbeschränkungen für Halbleiter gen China konterkarierten die Handelsgespräche in Genf. Konkret haben die USA dabei Huawei Technologies im Visier.

In Japan zieht der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 37.606 Punkte an. Angeführt werden die Gewinner von Automobil- und Finanzwerten. In Südkorea, wo am Vortag bereits chinesische Konjunktursorgen belastet hatten, überwiegt die Enttäuschung über die Konjunkturstimuli in China - der Kospi notiert nur hauchdünn im Plus.

Der australische ASX-200 klettert indes um 0,3 Prozent und bewegt sich in der Nähe eines Dreimonatshochs. Der Index reduziert mit der Zinssenkung der australischen Zentralbank seine Aufschläge leicht. Ökonomen hatten den Zinsschritt in dieser Größenordnung erwartet - und die Börse hatte in Erwartung dieser Zinssenkung bereits im Vorfeld mit der längsten Gewinnserie seit August reagiert und diese am Vortag beendet. Daher liefere der Zinsschritt kaum mehr Kurspotenzial, heißt es.

Alibaba steigen in Hongkong um 2,5 Prozent und zeigen sich damit unbelastet von einem Bericht, wonach ihre Partnerschaft mit Apple zur Unterstützung von KI-Funktionen auf dem iPhone in China unter US-Prüfung stehe. Die US-Administration prüfen den Plan von Apple, Alibabas Algorithmen auf iPhones in China zu verwenden, genau.

=== Index (Böse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.322,20 +0,3% +2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.606,42 +0,3% -5,4% 08:30 Kospi (Seoul) 2.604,16 +0,0% +8,5% 08:30 Schanghai-Comp. 3.380,45 +0,4% +0,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.634,21 +1,3% +16,4% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:34 % YTD EUR/USD 1,1250 0,1 1,1244 1,1238 +7,9% EUR/JPY 162,83 -0,0 162,88 162,68 -0,2% EUR/GBP 0,8415 -0,0 0,8416 0,8410 +1,6% GBP/USD 1,3369 0,1 1,3359 1,3362 +6,1% USD/JPY 144,74 -0,1 144,87 144,76 -7,4% USD/KRW 1.393,81 0,3 1.389,55 1.387,60 -5,2% USD/CNY 7,1994 0,0 7,1990 7,1949 -0,0% USD/CNH 7,2213 0,1 7,2144 7,2120 -1,7% USD/HKD 7,8248 0,0 7,8209 7,8189 +0,6% AUD/USD 0,6428 -0,5 0,6458 0,6429 +3,5% NZD/USD 0,5920 -0,1 0,5928 0,5902 +5,3% BTC/USD 105.807,05 0,3 105.499,95 102.948,40 +11,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,09 62,70 -1,0% -0,61 -13,2% Brent/ICE 65,47 65,48 -0,0% -0,01 -12,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.213,55 3.226,10 -0,4% -12,56 +22,1% Silber 28,59 28,79 -0,7% -0,20 +3,7% Platin 891,59 892,06 -0,1% -0,47 +1,4% Kupfer 4,63 4,63 0% 0 +14,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

