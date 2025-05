© Foto: CFOTO - CFOTO

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat seine Zweitplatzierung in Hongkong erfolgreich abgeschlossen. Die Aktie sprang bei ihrem Handelsdebüt am Dienstag in Hongkong direkt zweistellig an. Die Details.Der weltgrößte Batteriehersteller CATL (Contemporary Amperex Technology) hat bei seinem Börsengang in Hongkong ein fulminantes Debüt hingelegt. Die CATL-Aktie eröffnete am Dienstag den Handel in Hongkong bei 296 Hongkong-Dollar. Das entspricht einem Aufschlag von mehr als 12,5 Prozent zum Zeichnungspreis von 263 Hongkong-Dollar. Die Aktie stieg anschließend zeitweise um mehr als 18 Prozent auf 311 Hongkong-Dollar. Am frühen Dienstagnachmittag Ortszeit notierte sie bei 308 Hongkong-Dollar …