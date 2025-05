Düsseldorf (ots) -zuhause-finder.com kombiniert datenbasiertes Matching mit echter Beratung - und bietet Wohnungssuchenden zwei garantierte Besichtigungstermine. Gründer Max Schutte erklärt, warum Vertrauen heute wichtiger ist als Tempo.Deutschland steckt in einer tiefen Wohnraumkrise: Laut Statistischem Bundesamt fehlen in Ballungsräumen über 700.000 Wohnungen, allein 2024 wurden rund 13 % weniger Neubauten genehmigt als im Vorjahr. Während Fachkräfte aus dem In- und Ausland in Städte wie Köln, München oder Düsseldorf drängen, stehen viele Wohnungssuchende vor automatisierten Absagen, überfüllten Besichtigungen oder frustrierenden Plattform-Erlebnissen.Ein junges Unternehmen aus Düsseldorf will das ändern: Zuhause Finder bietet ein datenbasiertes Matching-System kombiniert mit echter Beratung durch Menschen, die zuhören, mitdenken und passende Besichtigungen garantieren."Wir haben kein Portal gebaut, das man einfach durchklickt", sagt Gründer Max Schutte, 21. "Wir filtern, beraten, denken mit und machen genau das, was der Markt gerade braucht: Verbindlichkeit, Qualität und Menschlichkeit."Vom IT-Unternehmer zum WohnungsretterMax Schutte ist kein typischer Gründer auf der Suche nach der nächsten App-Idee. Nach dem erfolgreichen Verkauf seiner IT-Firma im vergangenen Jahr wollte er eigentlich eine Pause machen bis ein ehemaliger Kunde ihn fragte, wie man stressfrei eine Wohnung vermietet."Ich habe abends am Küchentisch gesessen und mich gefragt: Warum gibt's eigentlich keinen Service, der Eigentümern das Chaos an Bewerbungen abnimmt und Suchenden gleichzeitig echte Chancen bietet?" Noch am selben Abend entstand die Website, sechs Tage später folgte der erste zahlende Kunde.Heute - nur knapp 12 Wochen nach dem offiziellen Start - besteht sein Team aus 13 Mitarbeitenden, arbeitet deutschlandweit im Homeoffice und hat bereits über 100.000 Menschen erreicht.Zwei Besichtigungen, kein Versprechen ins BlaueWer eine Wohnung sucht, durchläuft bei Zuhause-Finder.com einen klaren Prozess: Zuerst wird geprüft, ob und wie das Team helfen kann. Danach folgt ein persönliches Beratungsgespräch mit Mitarbeitenden wie Anna aus der Kundenberatung. Dann beginnt das digitale Onboarding, bei dem alle relevanten Informationen von Wohnwünschen über Beruf bis hin zu Haustieren - gesammelt und in eine professionelle Selbstauskunft überführt werden."Bei uns reicht es nicht, wenn jemand schreibt 'Wir suchen eine Wohnung, aber sind eigentlich absolute Traummieter'", sagt Schutte schmunzelnd. "Wir nehmen Menschen ernst und machen sie für Vermieter sichtbar." Danach übernimmt das Backoffice-Team die Recherche und koordiniert zwei garantierte Besichtigungstermine - häufig für Wohnungen, die nicht öffentlich inseriert sind.Der Service ist aktuell ein Pauschalpreis von einmalig 299 Euro. Es gibt kein Abo, keine versteckten Provisionen und keine leeren Versprechungen.Mehr als Matching: Eine Generation übernimmt VerantwortungDass das Modell funktioniert, zeigt sich nicht nur in der Nachfrage, sondern vor allem in der Haltung dahinter. Zuhause Finder richtet sich an Menschen, die sich nicht auf Glück verlassen wollen, sondern Verantwortung für ihre Zukunft selbst übernehmen. Dabei ist egal ob Familien, Alleinerziehende, Berufseinsteiger:innen oder Fachkräfte mit wenig Zeit für endloses Plattformchaos."Wir sind die erste Generation, die sich ihr Zuhause wirklich verdienen muss: mit klaren Strukturen, Geduld und Eigeninitiative", sagt Gründer Max Schutte. "Niemand schenkt uns Sicherheit. Also bauen wir sie uns selbst."Gerade in einer Zeit, in der das Vertrauen in Online-Angebote oft erschüttert ist - durch Fake-Portale, Intransparenz und digitale Reizüberflutung braucht es neue, glaubwürdige Modelle. Menschen suchen nicht nur Wohnungen, sie suchen Verlässlichkeit, Klarheit, Menschlichkeit und somit auch ein Zuhause."Es reicht nicht, einfach digital zu sein. Es muss auch fühlbar menschlich sein", so Schutte. Zuhause Finder versteht sich deshalb als Antwort auf eine zunehmend anonyme Immobilienwelt. Dabei zählen mit echten Gesprächen, überprüfbaren Versprechen und einem simplen Ziel: Vertrauen zurück in die Wohnungssuche zu bringen.Um dieses Vertrauen langfristig zu sichern, setzt das Unternehmen auf journalistische Kommunikation, transparente Prozesse und eine klare Botschaft: Wohnungssuche ist keine Klickzahl - sie ist Lebensrealität. Und die verdient Respekt.Wohin geht die Reise?Zuhause Finder will nicht das nächste Immobilienportal sein. "Wir sind nicht der Dschungel, wir sind der Kompass", sagt Schutte. Der nächste Schritt: Ausbau der Eigentümernetzwerke, mehr und langfristig auch Modelle für Unternehmen, die Fachkräfte beim Umzug unterstützen wollen. "Die Wohnungssuche muss kein niemals endender Stress sein", so Schutte. "Unsere Vision ist es, dass Wohnungssuche wieder einfach und planbar wird - ganz ohne Vitamin B."Pressekontakt:Zuhause Finder GmbHKönigsallee 2740212 DüsseldorfAnsprechpartner: Max SchutteE-Mail: presse@zuhause-finder.comTelefon: 0211 730 699 01Original-Content von: Zuhause Finder GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179785/6037725