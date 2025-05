Dieses legte vergangenen Freitag seine Quartalsbilanz für das erste Quartal vor und konnte etliche wichtige Fortschritte erreichen. So wurde der Abschluss eines verbindlichen Abnahmevertrags mit einem US-Unternehmen der Verteidigungsindustrie zur Lieferung von Wolframoxid ausschließlich für US-Verteidigungsanwendungen vermeldet. Des weiteren stimmte die Aktionärsversammlung der vorgeschlagenen Unternehmensverlagerung von Kanada in die Vereinigten Staaten zu. Dies soll die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Almonty stärken und die US-Industrie angesichts der weltweiten geopolitischen Spannungen unterstützen und das fand eine überwältigende Mehrheit von 99,6 % der abgegebenen gültigen Stimmen für richtig.

Kurzübersicht zum ersten Quartal 2025

Derzeit treibt Almonty Industries die letzten Vorbereitungen der erwarteten baldigen Inbetriebnahme der unternehmenseigenen Wolframmine Sangdong in Südkorea voran. Hier werden noch auf den letzten Metern die Verarbeitungsanlagen fertig montiert. Diese Anlage wurde unter anderem mit der finalen Inanspruchnahme des Projektkredits der KfW-IPEX-Bank in Höhe von 75,1 Mio. USD finanziert. Sobald die Maschinen nach den ersten Probetestläufen abgenommen werden können, dürfte unmittelbar im Anschluss die erste Produktion des Unternehmens aus der Sangdong Mine erfolgen. Die Produktion wird bereits von vielen Firmen erwartet, denn die Nachfrage nach Wolfram und von Wolfram außerhalb von China, Russland und Nordkorea ist in den letzte drei Jahren deutlich angestiegen. Dies zeigt sich auch in der strategischen Partnerschaft mit American Defense International. Sie ist eine prominente Government-Relations-Firma, die Almontys Position als führender und verbündeter Lieferant von Wolfram für die amerikanische Verteidigungs- und Technologieindustrie stärkt und unterstützt.

Finanzen im ersten Quartal 2025

Im ersten Quartal 2025 konnte der Umsatz zum Vorjahresquartal leicht um 1,3 % bzw. 100.000 CAD auf 7,9 Mio. CAD gesteigert werden. Dieser Anstieg ist größtenteils auf höhere Wolframkonzentratverkäufe zurückzuführen, die auf eine Kombination aus geringeren Produktionsmengen und verbesserten Preisen im Rahmen langfristiger Lieferverträge zurückzuführen sind. Infolgedessen sind die Einnahmen aus dem Bergbaubetrieb im ersten Quartal 2025 um 24,1 % auf 0,75 Mio. CAD gestiegen. Im ersten Quartal 2024 lag diese noch bei 0,61 Mio. CAD. Ursache dieses Anstiegs ist größtenteils eine höhere Produktion in der Mine Panasqueira.

Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf insgesamt 9,5 Mio. CAD und sind 5,2 Mio. CAD höher als im Vorjahresquartal. Als Ursache für die erhöhten Betriebskosten ist vor allem der Anstieg nicht zahlungswirksamer aktienbasierter Vergütungsaufwendungen zu erwähnen, ebenso der nicht zahlungswirksame Verlust aus der Bewertung von Derivatverbindlichkeiten. Ebenfalls stiegen die Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung des Unternehmens und dem juristischen Umzug von Kanada in die USA.

Da der Aktienkurs des Unternehmens von 0,91 CAD pro Aktie am 31. Dezember 2024 auf 2,25 CAD am 31. März 2025 anstieg, mussten sämtliche Optionsscheinverbindlichkeiten angepasst werden. Die auf einer Black-Scholes-Methode basierte Bewertung führten zu einem nicht zahlungswirksamen Verlust von 25,8 Mio. CAD, sodass der Nettoverlust auf 34,6 Mio. CAD hochschnellte und damit deutlich über den 3,8 Mio. CAD vom Vorjahr lagen.

Stellt der aufmerksame Beobachter aber die wichtige Liquiditätskennzahl der Barmittel und Barmitteläquivalente den vorgenannten nicht zahlungswirksamen Buchungen gegenüber, so stiegen diese von 7,8 Mio. CAD auf 16,9 Mio. CAD zum Quartalsende an. Die Erhöhung der Barmittel lag in erster Linie an der durchgeführten Aktienplatzierung i. H. v. 8,7 Mio. CAD sowie der Ausübung von Optionsscheinen i. H. v. 3,3 Mio. CAD.

Kaufempfehlungen

Der Analyst Peter Thilo Hasler stellte kürzlich sein Research für Almonty Industries über das Analyseunternehmen Sphene Capital vor. Der Analyst rechnet für dieses Jahr 2025 mit einem Umsatz des Unternehmens von 104,5 Mio. CAD und einem EBIT von 18,7 Mio. CAD. Wenn in 2026 Almonty Industries das ganze Jahr in der Sangdong Mine produzieren kann, dann sollte der Umsatz auf 221,3 Mio. CAD und das EBIT auf 82,4 Mio. CAD ansteigen. Im Laufe des Jahres 2027 soll dann die zweite Ausbaustufe der Sangdong Mine abgeschlossen werden. Die Produktion würde entsprechend nochmals gesteigert werden so sollten daraus Umsätze von 483,4 Mio. CAD und ein EBIT von 198,8 Mio. CAD erzielt werden können. Die Empfehlung des Analysten ist ein "Kauf" und das Kursziel wurde auf 5,40 CAD festgelegt. Die Analysten Greiffenberger und Filker vom Analysehaus GBC-Research empfehlen die Aktie ebenfalls als "Kauf" und deren Kursziel liegt bei 4,20 CAD. Bei einem Aktienkurs von derzeit 2,40 CAD würde es sich bei einem Kursziel von 4,20 CAD um einen weiteren Kursanstieg von 75 % handeln.

Fazit

Trotz einem starken Lauf der Aktien in den vergangenen 18 Monate sehen die Analysten noch deutliches Anstiegspotenzial. Dieses liegt bei den Analysten von GBC bei 70 % während Sphene Capital sogar einen Kursanstieg von 125 % für gerechtfertigt hält.