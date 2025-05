Dubai, Uae (ots/PRNewswire) -https://www.xlence.com/en/?utm_source=publishers&utm_medium=media&utm_content=homepageXlence, der globale CFD-Broker, dem aktive Händler in MENA und Asien vertrauen, fügte im April 2025 MetaTrader 5 (MT5) (https://www.xlence.com/en/platforms/metatrader-5/mt5-for-windows/?utm_source=publishers&utm_medium=media&utm_content=homepage) zu jedem Live- und Demokonto hinzu. Das Upgrade steht neben dem MetaTrader 4 (MT4) zur Verfügung, sodass Benutzer zwischen den Plattformen wählen können.MT4 und MT5: Händler mit Optionen befähigen MT4 wird aufgrund seiner Zuverlässigkeit und seines einfachen Toolkits geschätzt und ist nach wie vor ein Standard für den intuitiven Devisen- und CFD-Handel. MT5 erweitert diese Basis um weitere Märkte, eine schnellere 64-Bit-Verarbeitung und ein leistungsfähigeres Analyse-Toolkit. Ganz gleich, ob Sie eine bestimmte Devisenstrategie optimieren oder Ihr Portfolio um weltweite Aktien und Futures diversifizieren möchten - mit Xlence sind Sie bestens gerüstet.MT5: Für den modernen Handel entwickelt- Läuft überall: native Anwendungen für Windows, macOS, iPhone/iPad, Android sowie eine schlanke Web-Version.- Überwachen Sie mehrere Symbole oder Taktiken gleichzeitig mit 100 gleichzeitigen Charts.- Von einer Minute bis monatlich für granulare oder makroskopische Studien, 21 Zeitbereiche.- 80+ eingebaute Objekte und Indikatoren, plus hunderte weitere im MQL5 Market.- Je nach Art des Assets stehen zwei Positionierungsmodi zur Verfügung: Hedging oder Netting.- MQL5 IDE, Multi-Threaded Strategy Tester & Real-Tick-Daten; leistungsstarker algorithmischer Handel.- Benutzerdefinierte Alarme und Push-Benachrichtigungen, verpassen Sie keine Marktbewegung.MT5 bietet Zugang zu mehr Assets, Indikatoren und Charts und ist zudem schneller. Durch die Bereitstellung von MT4 und MT5 wird sichergestellt, dass die Händler auf die von ihnen gewünschte Weise handeln können.MT4 vs. MT5 im ÜberblickMetaTrader 4 MetaTrader 5Primärer Schwerpunkt FX & CFDs Multi-Asset: FX, CFDs,Aktien, Futures, OptionenZeitrahmen 9 21Eingebaute Indikatoren 30 38 + WirtschaftskalenderAuftragsarten 4 6 (fügtKauf-/Verkaufs-Stop-Limithinzu)Testen von Strategien Single-threaded Multithreading undEchtzeit-TickProgrammierung MQL4 MQL5 (OOP)Ausführung Zuverlässige 32-Bit Schnellere64-Bit-VerarbeitungBeide Plattformenunterstützen Expert Advisorsfür vollautomatischeStrategien über Desktop,Mobile und Web.Erkunden Sie die Plattformen Vergleichen Sie MT4 und MT5 direkt miteinander oder eröffnen Sie eine risikofreie Demo unter xlence.com/de/platforms.Informationen zu XlenceXlence (https://www.xlence.com/en/?utm_source=publishers&utm_medium=media&utm_content=homepage) ist ein internationaler CFD-Broker, der sich verpflichtet hat, eine transparente, innovative und umfassende Handelserfahrung zu bieten. Xlence hat seinen Sitz in Dubai und ist weltweit zunehmend vertreten. Das Unternehmen kombiniert modernste Technologie mit professionellem Support, um Händlern zu helfen, sich in dynamischen Märkten zu behaupten.Risikowarnung: Jeder Handel ist mit Risiken verbunden. Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Überlegen Sie, ob Sie sich dieses Risiko leisten können.info@xlence.comMedienkontakt:Nicolas Georgiouinfo@xlence.com+357 96199856Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2606624/Xlence_Dark_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xlence-fuhrt-metatrader-5-ein-und-behalt-gleichzeitig-die-leistungsfahigkeit-von-metatrader-4-bei-302459863.htmlOriginal-Content von: Xlence, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178427/6037763