Die Hoffnungen auf eine starke Zunahme der Börsengänge im laufenden Jahr haben sich bisher in den USA und Europa nicht erfüllt. Viele IPOs sind wegen der Unsicherheit, die US-Präsident Trumps Politik verursacht, aufgeschoben worden. Die Deutsche Bank arbeitet in diesem Segment dennoch an einem Comeback.Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass es bei der Deutschen Bank nach Jahren der Flaute wieder mehr Schwung im Kapitalmarktgeschäft mit Börsengängen geben dürfte. Demnach sei das Finanzinstitut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...