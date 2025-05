Eine neue Studie zeigt, dass selbst die besten Reinräume als Lebensraum für bestimmte Mikroben dienen können. So beheimatete ein Reinraum der Nasa, in dem Raumsonden zusammengebaut werden, sogar 26 neue Mikrobenarten. Wie es dazu kommen kann. Reinräume kommen in vielen Bereichen der Wissenschaft zum Einsatz. Die dekontaminierten Räume werden etwa genutzt, um bei der Herstellung von Halbleitern die Verunreinigung durch Partikel zu verhindern. Auch ...

