© Foto: Michael Kappeler/dpa

Die chinesische Zentralbank hat ihren wichtigsten Leitzins überraschend gesenkt und damit ein weiteres Signal für geldpolitische Lockerung gesetzt. Wie die People's Bank of China (PBOC) am Montag mitteilte, fällt der einjährige Loan Prime Rate (LPR) um 10 Basispunkte auf 3,0 Prozent. Der fünfjährige LPR, der vor allem für Hypotheken relevant ist, sinkt ebenfalls um 10 Basispunkte auf 3,5 Prozent. An der Börse kommt dieser Schritt gut an. Der chinesische Leitindex Hang Seng steigt: Die Entscheidung folgt unmittelbar auf Zinssenkungen der fünf größten Staatsbanken des Landes. Die Industrial and Commercial Bank of China, die Agricultural Bank of China, die China Construction Bank sowie die …