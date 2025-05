Luzern (ots) -Die Caritas vermittelt jedes Jahr rund 900 Freiwillige an Bergbauernfamilien, die wegen eines Unfalls oder infolge von Arbeitsüberlastung auf Unterstützung angewiesen sind. Besonders häufig melden sich junge Frauen sowie Pensionierte zu einem Einsatz im Berggebiet an.Mit den nun anstehenden Sommermonaten beginnt für landwirtschaftliche Bergbetriebe die intensivste Jahreszeit. Viele sind auf zusätzliche Helferinnen und Helfer angewiesen - umso mehr, wenn eine Notsituation eintritt.Aus diesem Grund vermittelt Caritas-Bergeinsatz seit über 40 Jahren Freiwillige, die für mindestens eine Woche die Landwirtinnen und Landwirte unterstützen, sei es beim Heuen, Melken, Käsen, im Haushalt oder bei der Stallreinigung. Die Bergeinsätze sind beliebt: 2024 wurden 1'132 Wochen Freiwilligenarbeit geleistet. Besonders oft engagieren sich jüngere Frauen ehrenamtlich. So ist jede dritte Frau unter 30 Jahre alt. Bei den Männern sind die über 61-Jährigen am stärksten vertreten.Auffallend ist weiter, dass mehr als jede vierte Person aus Deutschland anreist. Zudem wohnt der Grossteil der Helfenden in urbanen Gebieten. "Viele Freiwillige kommen aus einem ganz anderen Berufsfeld und suchen gezielt nach einer Erfahrung fernab ihres Arbeitsalltags", sagt Silvano Allenbach, Leiter Caritas-Bergeinsatz. Hinzu kommt: "Es liegt im Trend, die Freizeit mit einer sinnstiftenden Tätigkeit zu verbringen."Voraussetzungen: Fitness und MotivationSilvano Allenbach warnt allerdings davor, den Alltag auf einem Bergbauernhof zu romantisieren. "Die Tage sind lang und anstrengend, gerade in den steilen Hängen ist viel Handarbeit erforderlich", sagt Allenbach.Interessierte Personen müssen deshalb körperlich und mental fit, zwischen 18 und 70 Jahre alt und motiviert sein. Einen Bergeinsatz können sie in allen Sprachregionen der Schweiz leisten. Dieser erfolgt unentgeltlich, Kost und Logis werden zur Verfügung gestellt. Vorwissen über die Landwirtschaft oder im Umgang mit Tieren wird nicht vorausgesetzt.Interessierte können sich ab sofort anmelden unter www.bergeinsatz.ch. "Sehr willkommen sind mehrwöchige Einsätze", sagt Silvano Allenbach. "Dadurch gewinnen die Freiwilligen an Routine, können mehr Verantwortung übernehmen und sind vielseitiger einsetzbar, was letztlich die Entlastung für die Bergbauernfamilien erhöht."Pressekontakt:Desirée Germann, Mediensprecherin Caritas-Bergeinsatzdgermann@caritas.ch+41 41 419 23 77Original-Content von: Caritas Schweiz / Caritas Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000088/100931778