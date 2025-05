Zürich (ots) -Drei Megastars kommen in die Schweiz: Sprint-Legende Usain Bolt, der ehemalige Weltmeister im Schwergewichtsboxen Anthony Joshua und der Tony- und Emmy-preisgekrönte Schauspieler, Autor und Moderator James Corden werden die Hauptakteure der ersten 'Pho3nix Sport with Purpose Charity Gala' sein, die am 19. September im legendären Dolder Grand in Zürich stattfindet.Die Gala ist eine Veranstaltung der Pho3nix Foundation, einer global tätigen, gemeinnützigen Organisation, die vom Philanthropen Sebastian Kulczyk gegründet wurde, deren Vorsitz er führt. Sie bringt Weltklasse-Sportler, Entertainer, Philanthropen und Changemaker an einem Abend mit rotem Teppich zusammen, um das Ziel der Pho3nix Foundation zu fördern: die Stärkung der Jugend durch Sport.James Corden wird die Veranstaltung moderieren und die Gäste durch einen unvergesslichen Abend voller Anekdoten, Unterhaltung und Sinnstiftung begleiten. Zusammen mit Usain Bolt und Antony Joshua wird Corden inspirierende Geschichten von jungen Sportlern vorstellen, die dank der Programme von Pho3nix schwierige Lebenssituationen überwunden haben. Die Gäste erfahren aus erster Hand von Programmen wie dem Pho3nix Kids Football in Ruanda, dem Pho3nix Move for Life in Thailand und dem Pho3nix Kids Fun Runs in Ghana. Sie alle haben schon Leben verändert.Die Gäste werden bewegende, persönliche Momente mit Olympioniken und Weltmeistern erleben, die aus bescheidenen Verhältnissen stammen, sowie mit Nachwuchssportlern und aufstrebenden Talenten, deren Werdegang den lebensverändernden Einfluss der Pho3nix-Programme widerspiegelt."Bei dieser Gala geht es um mehr als nur um Feierlichkeiten. Es geht um Taten", sagt Wojtek Kruczynski, CEO der Pho3nix Foundation. "Mit Hilfe von Ikonen wie Usain und Anthony an unserer Seite rücken wir das Recht jedes Kindes ins globale Rampenlicht, Sport zu treiben und sich darin zu entfalten. Die Gäste der Gala werden Teil unserer Mission mit dem Ziel, dass jedes Kind sich ohne Einschränkungen bewegen, wachsen und träumen kann."Einzigartige VersteigerungWährend des Abends geniessen die Gäste ein Fünf-Sterne-Dinner und Live-Unterhaltung und können an einer kuratierten Wohltätigkeitsauktion teilnehmen. Die versteigerten Artikel der Gala sind weit mehr als nur Erinnerungsstücke - sie wurden speziell für diesen Abend entworfen, um Spenden für die Programme von Pho3nix zu sammeln. Die Gäste haben ausserdem die Möglichkeit, auf private Trainingseinheiten mit Spitzensportlern, einmalige Erlebnisse und seltene Sammlerstücke zu bieten. Jede Spende unterstützt direkt Programme, die in Gemeinden in Europa, Asien, Afrika und Ozeanien Jugendliche fördern.Die erste 'Pho3nix Sport with Purpose Charity Gala' verspricht mehr als einen eleganten Abend: Sie ist der Grundstein für echte Veränderungen. Die Gala vereint die Energie der Unterhaltung, den Geist des Sports und das gemeinsame Engagement für Gerechtigkeit und läutet damit ein neues Kapitel in der globalen Philanthropie ein, in dem jede erzählte Geschichte, jede gemeinsame Darbietung und jede Geste der Grosszügigkeit dazu beiträgt, eine bessere Zukunft für Kinder auf der ganzen Welt zu gestalten.Tische und Plätze für die 'Pho3nix Sport with Purpose Charity Gala' sind ab sofort unter www.pho3nixcharitygala.com (https://pho3nixcharitygala.com) erhältlich.Über die Pho3nix FoundationSport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Jeder jubelnde Fan, jeder Sportplatz und jeder Triumph eines Kindes verspricht, die Welt ein wenig besser zu machen. Die Pho3nix Foundation trägt dazu bei, eine Zukunft zu gestalten, in der persönliche Entwicklung nicht durch Privilegien, sondern durch Potenzial definiert wird.Pho3nix wurde ausschliesslich gegründet, um Kinder auf der ganzen Welt zu motivieren, aktiv zu sein und die Vorteile des Sports zu geniessen. Das Ziel ist es, dass jedes Kind, unabhängig von seiner Herkunft, die Freude an der Bewegung entdecken, wertvolle Fähigkeiten erlernen und das Selbstvertrauen finden kann, grössere Träume zu haben und höhere Ziele zu erreichen.Pho3nix bietet spannende Aktivitäten an der Basis, fördert Talente und inspiriert neue Generationen. So verwandelt die Stiftung lokale Initiativen in Afrika, Asien, Ozeanien, Europa und darüber hinaus in ein weltweites Netzwerk von Möglichkeiten, das Leben verändert.Pressekontakt:Janine Geigele: Janine.Geigele@geigele.ch | +41 79 341 03 32Original-Content von: Geigele Communications GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102181/100931776