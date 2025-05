Zürich (ots) -Als "Official Water Partner" der Swiss Indoors Basel, dem grössten Tennisturnier der Schweiz, erweitert evian sein langjähriges Engagement im Tennis, das auch die US Open und Wimbledon umfasst. evian setzt auf Tennis, da es den "Live Young" Spirit der Marke sowie Wellness und Premiumqualität verkörpert.Das grösste Schweizer Tennisturnier und evian, Marktführerin in der Schweiz im stillen Mineralwasser, haben zusammengefunden: Die prestigeträchtige Veranstaltung in Basel zieht von den besten Tennisspielern der Welt an und gehört zu den wichtigsten Hallenturnieren der ATP-Tour. Diese Partnerschaft reiht sich in das langjährige Tennis-Engagement von evian ein: Bereits seit 35 Jahren ist evian das offizielle Wasser der US Open und seit 2008 von Wimbledon. Zudem ist evian in der Schweiz seit 2023 "Official Water Partner" der EFG Swiss Open Gstaad.Während der Swiss Indoors Basel wird evian mit einer 75m² grossen "Rejuvenation" Bar präsent sein, wo sich die Besucher:innen erfrischen und die speziellen evian Kreationen geniessen können.evian und Tennis - der perfekte "Match"Tennis ist für evian von strategischer Bedeutung, da es die Markenassoziation mit Wellness und Premiumqualität stärkt. Im Rahmen der globalen Kampagne "Mountain of Youth" wird Tennis genutzt, um die Kernbotschaft der Erfrischung von Körper und Geist zu vermitteln. Tennis verkörpert physische und emotionale Benefits, die perfekt zu den Werten von Wellness und Vitalität passen. Neben Tennisturnieren setzt evian zudem auf Tennis-Spieler:innen als Markenbotschafter:innen - in der Schweiz Dominic Stricker."Wir sind begeistert, dass evian neu das offizielle Wasser der Swiss Indoors Basel ist. Diese Partnerschaft steht für die Mission von evian, dass die Spieler durch gesunde Hydrierung in den Matches und im Training stets ihr Bestes geben können", sagt Jasmin Droste, Markenverantwortliche von evian in DACH. "Wir wollen die Verbindung zwischen Tennis und dem "Live Young" Spirit von evian weiter stärken und den Tennis-Fans mit der evian Bar ein unvergessliches Erlebnis abseits des Courts bieten."Patrick Ammann, Managing Director Swiss Indoors Basel, ergänzt: "Wir sind stolz, evian als weitere Weltmarke im Rahmen der Swiss Indoors Basel willkommen zu heissen. evian steht für Frische, Qualität und Young Spirit - Werte, die perfekt zum Spitzensport und einer unvergleichlichen Erfahrung zur Förderung der nächsten Tennis-Generation passen."Neben dem Wohlbefinden der Spieler und Fans liegt evian natürlich auch die Umwelt am Herzen. Daher werden für das natürliche Mineralwasser von evian nur Flaschen aus 100% recyceltem PET (rPET) verwendet, um so im Vergleich zu herkömmlichen PET-Flaschen CO2-Emissionen einzusparen. Ausserdem wird das Werk in Evian vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben. Seit 2021 ist evian zudem B Corp zertifiziert und erfüllt so die strengsten ökologischen und sozialen Standards für nachhaltiges Wirtschaften.Alles Weitere rund um evian gibt es auf www.evian.ch und alle Informationen zum Turnier auf www.swissindoorsbasel.ch.Pressekontakt:Philippe AeschlimannHead of Corporate Affairs | Danone Schweizphilippe.aeschlimann@danone.com | +41 44 306 40 81Patrick AmmannManaging Director | Swiss Indoors AGammann@swissindoorsbasel.ch | +41 61 485 95 89Original-Content von: Danone AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087407/100931772