Nach anfänglichen Verlusten hat der Kryptomarkt am Montagnachmittag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Am Dienstagmorgen notiert der Gesamtmarkt auf 24-Stunden-Sicht rund 3,5 Prozent höher. Der Bitcoin nimmt dabei erneut das Rekordhoch von Ende Januar ins Visier - aktuell trennen ihn noch rund 3.000 Dollar von neuen Hochs. Fliegt jetzt der Deckel?Bis auf 107.069 Dollar hatte sich der Bitcoin nach Daten von coinmarketcap.com in der Nacht auf Sonntag bereits hochgearbeitet und den Abstand auf das ...

