'Lost Sword,' Blockbuster Korean Subculture RPG, kommt bald global auf den Markt

Event für Vorregistrierung läuft bis zum 9. Juli, offizielle Markteinführung Mitte Juli

Claim In-Game Items 5-Star 'Guinevere' bei Vorregistrierung

Wemade Max (KRX: 101730, Independent Representative Directors Sohn Myun-seok und Lee Gil-hyung) haben heute die Eröffnung der globalen Vorregistrierung für ihr Subculture mobile RPG, 'Lost Sword' bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250520117565/de/

Globales Event für Vorregistrierung für Subculture RPG 'Lost Sword' beginnt als Vorbereitung auf die Markteinführung (Bild: Wemade Max)

Entwickelt von Codecat (CEO Kim Je-hun) und herausgegeben von Wemade Max's Tochtergesellschaft, Wemade Connect (CEO Lee Ho-dae), stellte sich für Lost Sword nach dem Debut in Korea im Januar relativ schnell Erfolg ein. Sowohl im Hinblick auf Downloads als auch Umsatz wurde das Spiel in den Charts für mobile Subculture RPGs nur 50 Tage nach dem Markteintritt zur Nummer eins. Es erhielt positive Kommentare für die hohe Produktionsqualität, was auf die effektive Integration von RPG Mechanics, vielfältigem Content und ansprechenden Charakteren zurückzuführen ist.

Zur Vorbereitung auf den globalen Launch in Notdamerika und Europa hält Wemade Connect auf Google Play und im Apple App Store bis 9. Juli ein Vorregistrierungsevent ab. Die offizielle Markteinführung ist für Juli geplant, das genaue Datum wird auf Social Media and der Brand Site bekannt gegeben. Wemade Connect wird mit lokalen Publishern zusammenarbeiten, um das Game in der zweiten Jahreshälfte in Taiwan, Hongkong und Macau auf den Markt zu bringen.

Im Voraus registrierte Spieler erhalten attraktive In-Game-Belohnungen, wie zum Beispiel Diamanten, Gold und die 5-Star Heilercharakterfigur 'Guinevere' wenn die Teilnehmer die Meilensteine 100.000, 200.000, 350.000 und 500.000 erreichen.

Codecat CEO Kim Je-hun meinte: "Lost Sword ist leicht zugänglich aufgrund der exzellenten Optimierung für verschiedene Geräte, dem reibungslosen Spielerlebnis und den Premium-Charakteren wichtige Eigenschaften, die das Spiel global wettbewerbsfähig machen." Er fügte hinzu: "Wir ermuntern alle, sich am Event für die Vorregistrierung zu beteiligen und sich von Anfang an die Belohnungen zu sichern, die mit der Anzahl der Teilnehmer steigen."

