Führungskräfte von Tanium führen autonome Innovation vor und stellen Erfolgsgeschichten von Ideri, PwC und ServiceNow in den Blickpunkt

Tanium, ein führender Anbieter von autonomem Endpunkt-Management (AEM), holt die Converge World Tour heute nach Frankfurt, womit der europäische Teil der Tournee abgeschlossen wird. Die diesjährige Converge World Tour Frankfurt, die in Partnerschaft mit CIONet im Radisson Blu Hotel veranstaltet wird, stellt Erfolgsgeschichten von Kunden und Partnern in den Mittelpunkt.

Die Teilnehmer hören Vorträge von Führungskräften von Tanium, darunter CEO Dan Streetman, der die zunehmende Bedeutung der Absicherung in einer unberechenbaren Bedrohungslandschaft erörtert. Anschließend spricht Harman Kaur, Tanium VP of AI, über autonome Innovation und das expandierende Endpunktumfeld. Zu den Gastrednern gehört Dr. Jörg Storm, der eine Keynote mit dem Titel "Unlock the Power of AI: From Concept to Successful Implementation" (Die Kraft der KI erschließen: Vom Konzept bis zur erfolgreichen Implementierung) hält.

"Die Converge World Tour Frankfurt veranschaulicht das Engagement von Tanium für Innovation und Partnerschaft in der Cybersicherheitsbranche", erklärte Jacob-Jan Walberg, Tanium Regional Vice President. "Indem wir Führungskräfte, Kunden und Partner von Tanium zusammenbringen, schaffen wir ein Forum, um zu untersuchen, wie autonome Technologie die Sicherheit verstärken und die betriebliche Effizienz verbessern kann."

Zu den Highlights der Converge World Tour Frankfurt gehören:

Podiumsdiskussionen mit Führungskräften , darunter führende CIOs/CISOs aus der CIONet-Community, zum Thema betriebliche Technologie und Cybersicherheitskultur.

, darunter führende CIOs/CISOs aus der CIONet-Community, zum Thema betriebliche Technologie und Cybersicherheitskultur. Breakout-Sessions mit Führungskräften von PwC und ServiceNow zum Thema Cyberresilienz und Transparenz.

von PwC und ServiceNow zum Thema Cyberresilienz und Transparenz. Die Tanium Partner Academy, moderiert von Tanium AVP EMEA, Steve Murphy, der die Regionalgewinner der 2025 Partner Awards bekanntgibt.

moderiert von Tanium AVP EMEA, Steve Murphy, der die Regionalgewinner der 2025 Partner Awards bekanntgibt. Networking-Gelegenheiten mit Branchenkollegen und Vordenkern bei der Converge Royale Evening Party, gesponsert von ServiceNow.

Die Converge World Tour geht am 13. Juni in Tokio (Japan) weiter. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tanium.com/converge-world-tour.

Über Tanium

Tanium Autonomous Endpoint Management (AEM) bietet die umfassendste Lösung für branchenübergreifende intelligente Verwaltung von Endpunkten mit Fähigkeiten für Bestandserfassung und Inventur, Bedrohungsmanagement, Endpunktmanagement, Vorfallreaktion, Risiko und Auflageneinhaltung sowie digitale Mitarbeitererlebnisse. Die Plattform unterstützt 34 Millionen Endpunkte weltweit, darunter 40 Prozent der Fortune-100-Unternehmen, stellt zunehmend effiziente Betriebsvorgänge und eine verbesserte Sicherheitshaltung in großem Umfang bereit, vertrauensvoll und in Echtzeit. Weitere Informationen über die Kraft der Gewissheit The Power of Certainty erhalten Sie unter www.tanium.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

