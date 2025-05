München (ots) -Die ADAC Hauptversammlung 2025 findet am 24. Mai in Berlin statt. Rund 220 Delegierte aus ganz Deutschland sowie das Präsidium und der geschäftsführende Vorstand des ADAC e.V. nehmen an der Sitzung des obersten Organs des ADAC teil, um über den Jahresabschluss sowie den Wirtschaftsplan für das laufende Geschäftsjahr zu beraten und abzustimmen. Zusätzlich stehen in diesem Jahr Wahlen für wichtige Präsidiumsämter an.Auf der wichtigsten ADAC Veranstaltung des Jahres wird auch über die strategische Ausrichtung des Vereins diskutiert, der seit letztem Jahr über 22 Millionen Mitglieder hat. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Herausforderungen für die Mobilität der Mitglieder fokussiert sich der ADAC auf die Fragen, wie Mobilitätsbedürfnisse erfüllt, deren Bezahlbarkeit sichergestellt und Mobilität für alle Menschen möglich bleibt.Zur Wahl stehen in diesem Jahr turnusgemäß auch der ADAC Präsident sowie der Sportpräsident, der Technikpräsident und der Tourismuspräsident. Der amtierende Präsident Christian Reinicke stellt sich erneut zur Wahl. Auch Dr. Gerd Ennser (Sport), Karsten Schulze (Technik) und Karlheinz Jungbeck (Tourismus) bewerben sich erneut für ihre Ämter.Medienvertreterinnen und -vertreter können an der ADAC Hauptversammlung im Hotel Palace Berlin teilnehmen. Bitte melden Sie sich bei Interesse unter Vorlage des Presseausweises per Mail für die Veranstaltung an (aktuell@adac.de).Die ADAC Hauptversammlung wird ab 10 Uhr auch live auf der Website adac.de übertragen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6037815