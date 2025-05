FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vage Hoffnung auf eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine hat dem Dax nach seinem Rekordhoch vom Wochenauftakt am Dienstag eine weitere Bestmarke beschert. Der Leitindex stieg zu Handelsbeginn kurzzeitig über die runde Marke von 24.000 Punkten und notierte zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 23.955 Punkten. Der MDax gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 30.159 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach oben.

Nach seinem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stellte US-Präsident Donald Trump sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht. Sollten die Gespräche tatsächlich einen Durchbruch bringen, würde das dem Markt einen seit langer Zeit bestehenden Unsicherheitsfaktor nehmen, kommentierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Andere Experten wie LBBW-Analyst Uwe Streich sind skeptischer. "Trumps Telefonat mit Putin gerät zur Farce", schrieb er in einem Kommentar. Putin lehne eine Waffenruhe weiter ab. Trotzdem bezeichnete Trump das zweistündige Telefonat mit dem russischen Premier als "exzellent"./edh/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145