Baierbrunn (ots) -Zielsetzung, Disziplin und Regeneration: Diese Strategien treiben Spitzensportler zu Höchstleistungen an - und können auch im Alltag beim Bewältigen von beruflichen, privaten oder gesundheitlichen Herausforderungen helfen. Wie das geht, zeigt die aktuelle Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau".Die wichtigsten Tricks der Mentalcoaches:- Etappen festlegen: Ambitionierte Ziele wie "Ich will fitter werden" sind zu vage. Um sie zu erreichen, sind konkrete Schritte hilfreich. Beispiel: zum Spaziergang in der Mittagspause verabreden. Oder sich den Lieblingsschokoriegel nur einmal pro Woche zu gönnen anstatt täglich.- Persönliche Akkuladung checken: Unsere Energiereserven sind begrenzt, doch oft kümmern wir uns nicht rechtzeitig ums Wieder-Aufladen. Lösung: Akku-Symbole auf ein Blatt Papier zeichnen und täglich den "Ladezustand" ankreuzen! Und: Nicht erst gegensteuern, wenn man in den "Stromsparmodus" rutscht. Manche Menschen tanken mit Yoga oder Meditation auf, andere durch Sport in der Natur, bei Zeit mit Freunden, Familie oder in der Partnerschaft - oder auch ganz für sich allein bei der Gartenarbeit.- Beweggründe für Ziele vor Augen führen: Ob Karriereschritt oder Marathonlauf: Es kann motivieren, sich klarzumachen, warum man ein Ziel erreichen will. Wie wird man sich dann fühlen, was ändert sich dadurch im Leben? Wer will, kann das mit einer Fotocollage illustrieren. Solche Bilder können auch im Alltag helfen: zum Beispiel bei einem Abnehmziel, um bei der nächsten Geburtstagsparty wieder ins alte Lieblingskleid zu passen. Oder dabei, die Bergwanderung mit den Enkeln besser zu meistern.- Erfolgsgefühle abrufen: Um vor Herausforderungen wie einer Prüfung das Selbstvertrauen zu stärken, kann man sich vergangene Erfolge ins Gedächtnis rufen, auch aus anderen Lebensbereichen. Je mehr Sinneseindrücke man in die Vorstellung einbindet, desto leichter und stärker lassen die Emotionen wie Selbstvertrauen und Mut wieder hervorrufen. So lebendig wie ein Kinofilm!Was die Profis sonst noch empfehlen, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5B/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6037826