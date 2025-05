DJ DAX steigt auf neues Rekordhoch bei 24.006 Punkten

DOW JONES--Der DAX hat am Dienstag zur Eröffnung erstmals die Marke von 24.000 Punkten überwunden. Der deutsche Leitindex markierte bei 24.006 Punkten ein weiteres Rekordhoch. Aktuell gewinnt der Index 0,1 Prozent auf 23.953 Punkte. Zuletzt hatten Anzeichen für eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China die globalen Märkte angetrieben. Allerdings stehen hier noch weitere Verhandlungen für eine konkrete Umsetzung an.

Die Anspannung auf beiden Seiten bleibt derweil hoch. Die chinesischen Behörden haben ihre Kritik an der US-Regierung zum Umgang mit Huawei erneuert. Sie kritisieren eine Direktive der Trump-Regierung, die sich gegen bestimmte hochentwickelte Chips des chinesischen Unternehmens richten. Diese unterminiere die Handelsgespräche beider Länder.

Trotz eines bereits am Vortag erreichten Rekordstands im DAX war das Handelsvolumen extrem niedrig. "So wenige DAX-Aktien wie gestern wurden zuletzt am 3. Januar gehandelt. Das war faktisch noch in der Weihnachtszeit. Das legt den Verdacht nahe, dass kaum noch jemand bereit ist, auf dem aktuell hohen Kursniveau zu kaufen", heißt es bei QC Partners. Solange keine Gewinnmitnahmen einsetzten, gehe das gut. Größere Gewinnmitnahmen könnten den DAX dann aber schnell drücken.

May 20, 2025 03:10 ET (07:10 GMT)

