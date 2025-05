EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung

ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden €300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eine Aufforderung zur Stimmabgabe



DIESE ANKÜNDIGUNG IST WEDER DIREKT NOCH INDIREKT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN EINER JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER DIES EINE VERLETZUNG DER GELTENDEN GESETZE ODER VERORDNUNGEN DARSTELLEN WÜRDE.

Luxemburg/Berlin, 19. Mai 2025 - Die ADLER Real Estate GmbH ("Gesellschaft"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Adler Group S.A. ("Adler Group"), hat heute beschlossen, (i) ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 300.000.000 mit Fälligkeit am 27. April 2026 (ISIN XS1713464524, "Schuldverschreibungen") gegen Barmittel ("Rückkaufangebot") zu unterbreiten und (ii) eine Abstimmung ohne Versammlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen ("Aufforderung zur Stimmabgabe") einzuleiten.

Die Frist für das Rückkaufangebot beginnt am 19. Mai 2025 und endet am 16. Juni 2025 um 24:00 Uhr (EST) / 17. Juni 2025 um 06:00 Uhr (MESZ), sofern sie nicht verlängert oder vorzeitig von der Gesellschaft beendet wird. Der Rückkaufpreis für die Schuldverschreibungen beträgt EUR 98.500 pro EUR 100.000 Euro Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Das Rückkaufangebot unterliegt bestimmten Bedingungen, die sich aus einem Tender Offer Memorandum ("Tender Offer Memorandum") ergeben, einschließlich der Bereitstellung einer neuen Finanzierung in Höhe des im Rahmen des Rückkaufangebots zu zahlenden Gesamtbetrags mittels der Adler Group ("Neue Finanzierung").

Die Adler Group hat verbindliche Zusagen für die Neue Finanzierung erhalten, die von der ADLER Financing S.à r.l. bereitgestellt werden soll, einer Zweckgesellschaft, die von bestimmten Anleihegläubigern der Adler Group gegründet wurde, aber nicht mit der Gesellschaft oder der Adler Group verbunden ist. Im Zusammenhang mit diesen Zusagen haben Anleihegläubiger, die etwa 80 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen halten, sich verpflichtet, die von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen im Rahmen des Rückkaufangebots anzudienen.

Gleichzeitig lädt die Gesellschaft ihre Anleihegläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung zu den in einer Aufforderung zur Stimmabgabe ("Aufforderung zur Stimmabgabe") festgelegten Bedingungen ein. Unter anderem wird darin vorgeschlagen, die in den Anleihebedingungen vorgesehene Verpflichtung zur Einhaltung eines "Konsolidierten Zinsdeckungsgrads" zu streichen, um den Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit dem nach dem Rückkaufangebot voraussichtlich ausstehenden Betrag der Schuldverschreibungen zu reduzieren.

