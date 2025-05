HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat 1&1 von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 18,90 Euro belassen. Im Zuge der Absicht von United Internet, weitere Anteile der Tochter 1&1 zu kaufen, sei deren Aktienkurs stark gestiegen, sodass das Potenzial bis zu seinem Kursziel nun begrenzt sei, begründete Simon Stippig am Dienstag sein neues Votum./rob/ajx/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005545503