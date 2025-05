© Foto: DALL*E

BTC hält sich seit über einer Woche über 100.000 US-Dollar. Wird jetzt das neue Allzeithoch kommen?Bitcoin hat sich über der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar etabliert und notiert aktuell bei rund 105.500 US-Dollar - ein Plus von 3 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden (Stand: 8:50 Uhr MESZ). Nach einem kurzen Ausflug über 107.000 US-Dollar am Wochenende konsolidiert die Kryptowährung nun auf dem höchsten Stand seit Januar. Laut Analysten rückt damit ein erneuter Test der nächsten charttechnischen Hürde bei 108.000 US-Dollar in greifbare Nähe. Im bisherigen Jahresverlauf liegt Bitcoin rund 12 Prozent im Plus, allein seit Anfang Mai beträgt der Zuwachs 11 Prozent. …