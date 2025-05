Die Lufthansa Aktie bewegt sich derzeit in einer kritischen technischen Phase: Seit dem 6. Mai scheitert der Aktienkurs wiederholt an der Marke von 6,70 Euro, was auch am Montagabend auf XETRA nicht anders war. Dort beendete das Papier den Handel auf Tageshoch bei exakt 6,690 Euro. Auf Tradegate liegt der Kurs am Dienstagmorgen aktuell bei 6,692 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...