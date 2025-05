DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt erstmals über 24.000 Punkte - Vorsicht dominiert aber

DOW JONES--Wenig verändert sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Der DAX hat dabei im frühen Handel erstmals die Marke von 24.000 Punkten überschritten und bei 24.006 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Aktuell geht es allerdings für den DAX um 0,1 Prozent nach unten auf 23.913 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich kaum verändert bei 5.427 Punkten.

Denn trotz der allgemeinen Erleichterung über die ruhige Reaktion der US-Börsen auf die Herunterstufung durch Moody's überwiegt die Vorsicht an den Märkten. Gesucht sind in Europa vor allem defensive Branche wie Versorger, Immobilien und Telekomwerte mit bis zu 1,1 Prozent Plus. Konjunkturempfindliche Branchen wie die Chemie notieren indes 0,5 Prozent tiefer.

Neben Moody's negativer Sicht auf die USA warnte auch JP-Morgan-Chef Jamie Dimon, dass der volle Einfluss der Trump-Zölle in der Wirtschaft noch gar nicht angekommen sei. Der Aktienmarkt könnte dann fallen, sobald die Unternehmen mit den neuen Kosten für Zulieferungen kalkulieren müssen.

Das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin brachte keine konkreten Fortschritte. Entsprechend profitieren Rüstungsaktien davon: So geht es bei Renk 4,3 Prozent höher, bei Rheinmetall 1,7 Prozent und Leonardo in Mailand um 2,0 Prozent.

Notenbanken im Blick - Australien und China senken Zinsen

Bei der Konjunktur stehen Notenbanken im Blick. So wurden in China und Australien die Leitzinsen gesenkt. Dazu beginnt am Nachmittag das Treffen der G7-Finanzminister und der Zentralbank-Gouverneure, das bis zum 22. Mai dauert. Gleichzeitig stehen Reden von den Fed-Mitgliedern Collins und Musalem an. Raphael Bostic, Präsident der US-Notenbankfiliale Atlanta, hatte am Vorabend in einem Interview betont, dass man die Folgen der US-Rating-Abstufung erst in den nächsten Wochen sehen könne. Er erwartet nur eine Zinssenkung in diesem Jahr.

In der EU wird auf den nachlassenden Preisdruck der deutschen Erzeugerpreise für April geblickt und den Konjunkturausblick des Chemie-Verbands VCI. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird einen ersten Bericht über die Auswirkungen der Trump-Zölle und ihre Risiken für die Finanzstabilität vorlegen.

Bei den Einzelwerten klettern Vodafone um 0,8 Prozent. Die Halbjahreszahlen werden als "durchmischt" bezeichnet, pendeln aber insgesamt rund um den erwarteten Rahmen. Positiv heben die Analysten von Morgan Stanley den freien Cashflow (FCF) hervor.

Nach uneinheitlichen Erstquartalszahlen geben Swiss Life in Zürich dagegen um 1,7 Prozent nach. JP Morgan spricht zwar von einem stärker als erwarteten Prämium-Wachstum, die Anleger dürften sich aber auf die unter den Erwartungen ausgefallenen Gebühreneinnahmen konzentrieren, heißt es.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.427,04 -0,0% -0,19 +10,9% Stoxx-50 4.556,56 +0,1% 2,48 +5,5% DAX 23.913,04 -0,1% -21,94 +19,4% MDAX 30.160,72 +0,1% 29,07 +16,8% TecDAX 3.850,05 -0,0% -0,15 +12,5% SDAX 16.604,80 -0,2% -38,99 +20,8% FTSE 8.699,31 0% 0,00 NV CAC 7.886,16 +0,0% 2,53 +6,9% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di., 8:06 % YTD EUR/USD 1,1272 +0,3% 1,1244 1,1252 +7,9% EUR/JPY 162,51 -0,2% 162,88 162,49 -0,2% EUR/CHF 0,9371 -0,1% 0,9382 0,9377 +0,0% EUR/GBP 0,8420 +0,0% 0,8416 0,8414 +1,6% USD/JPY 144,17 -0,5% 144,87 144,41 -7,4% GBP/USD 1,3388 +0,2% 1,3359 1,3374 +6,1% USD/CNY 7,2006 +0,0% 7,1990 7,1996 -0,0% USD/CNH 7,2197 +0,1% 7,2144 7,2187 -1,7% AUS/USD 0,6425 -0,5% 0,6458 0,6422 +3,5% Bitcoin/USD 105.143,60 -0,3% 105.499,95 106.085,70 +11,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,75 62,7 -1,5% -0,95 -13,2% Brent/ICE 65,13 65,48 -0,5% -0,35 -12,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3222,65 3226,10 -0,1% -3,45 +22,1% Silber 28,64 28,79 -0,5% -0,15 +3,7% Platin 893,62 892,06 +0,2% 1,56 +1,6% Kupfer 4,63 4,63 0% 0,00 +14,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

