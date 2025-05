Unterföhring (ots) -- Stiftung Warentest bewertet HD+ IP TV-Stick mit der Note "Gut (1,8)"- Testergebnis attestiert u. a. eine einfache Bedienung, sehr gute Bildqualität und umfangreiche FunktionenIn ihrer aktuellen Ausgabe 5/2025 hat Stiftung Warentest 17 Streaming-Boxen und -Sticks unter die Lupe genommen. Der HD+ IP TV-Stick erzielt dabei das Qualitätsurteil "Gut (1,8)". Das Testergebnis bestätigt die einfache Handhabung und Bedienung des Sticks sowie seine umfassende Ausstattung und technischen Merkmale.Der IP TV-Stick von HD+ ist seit September letzten Jahres verfügbar und ermöglicht den Empfang von mehr als 100 HD-Sendern über das Internet. Nach dem Einschalten des Sticks wird auf dem Fernseher direkt das Live-TV angezeigt. Durch die Integration der HD+ TV-App bietet der TV-Stick zudem zahlreiche Komfortfunktionen wie die Suche von Inhalten in verschiedenen Mediatheken gleichzeitig, Pause, Neustart und einen umfassenden Programm-Guide.Die Prüfer der Stiftung Warentest bescheinigen dem HD+ IP TV-Stick eine sehr gute Bildqualität, eine einfache Inbetriebnahme und sehr gute Menüstruktur. Zur guten Gesamtbewertung tragen auch die vorinstallierten Streaming-Dienste (z. B. YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+), die Unterstützung moderner Video-Formate inklusive HDR10, HDR10+ und HLG, der 32-GB-Speicher für Apps und Updates sowie der LAN-Anschluss bei. Mit lediglich 2,8 W im Betrieb und 1,8 W im Stand-by gehört der HD+ IP TV-Stick dem Testergebnis zufolge auch zu den Geräten mit besonders positiven Umwelteigenschaften.Nicht zuletzt punktet der HD+ IP TV-Stick beim Preis: Er ist für 69 EUR (UVP) erhältlich, inklusive drei Monate HD+ IP-Empfang. Nach der Gratisphase können Kundinnen und Kunden das TV-Angebot für 6,99 EUR pro Monat weiter nutzen, wobei das Abo monatlich kündbar ist."Das hervorragende Testergebnis der Stiftung Warentest macht uns stolz und bestätigt unseren Ansatz, Fernsehen für alle bisherigen Kabel- und Antennenkunden einfach, günstig und flexibel zu machen", sagt Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. "Mit dem HD+ IP TV-Stick bieten wir eine Lösung, die nicht nur Mieterinnen und Mietern eine interessante Alternative bietet, sondern er macht auch Zweit- oder Dritt-TV-Geräte im Schlaf- oder Hobbyzimmer zu smarten Unterhaltungsgeräten mit exzellenter Bildqualität und intuitiver Bedienung."Bildmaterial zur Meldung finden Sie auf der Presseseite von HD PLUS (https://presse.hd-plus.de/unternehmen/presse).Über HD PLUSHD+ bietet über Satellit und IP allen Verbraucherinnen undVerbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehenund zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet alsAngebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilenEndgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP, und seit 2024 mit demHD+ IP TV-Stick ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar unddamit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Aufneuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips,Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert.Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereitslaufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuellsind mit HD+ über Satellit mehr als 100 Sender in brillanterHD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäleinklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie die frei empfangbarenHD-Sender.Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter desSatellitenbetreibers SES.Sollten Sie keine Pressemeldungen mehr erhalten wollen, kontaktierenSie uns einfach unter frank.lilie@hd-plus.de.Weitere Informationen zu unserer aktuellen Datenschutzerklärungfinden Sie unter https://www.hd-plus.de/hd-plus/datenschutzFür Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/6037901