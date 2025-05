Die BaFin greift durch: Wegen Mängeln in der Geschäftsorganisation muss die FIL Fondsbank GmbH nach einer Sonderprüfung tiefgreifende Maßnahmen umsetzen. Ein Sonderbeauftragter wacht nun über die Abläufe - zusätzliche Eigenmittel sind ebenfalls Pflicht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat bei der FIL Fondsbank GmbH (FFB), einer der größten unabhängigen Fondsplattformen in Deutschland, Mängel in der Geschäftsorganisation festgestellt. In der Folge ordnete die Behörde gleich ...

