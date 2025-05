Ripple Kurs Prognose: Nach der Kurskorrektur - Wie hoch steigt jetzt der XRP-Preis?

In der vergangenen Woche hatte XRP mit einigen Abverkäufen zu kämpfen, die dem Kurs zwischenzeitlich eine signifikante Korrektur abverlangten. So fiel der XRP-Preis von zuletzt 2.62 US-Dollar auf unter 2.30 US-Dollar in der vergangenen Nacht. Vieles deutet allerdings darauf hin, dass diese Korrektur nur von äußerst kurzfristiger Natur gewesen ist.

Der Krypto-Experte EGRAG CRYPTO verrät in seiner jüngsten XRP-Analyse, welche wichtige Marken Krypto-Anleger in den nächsten Tagen beobachten sollten. Außerdem wirft er einen Blick auf eine mittelfristige Zukunft und erklärt, wie schnell der Kurs auf ein neues Allzeithoch springen könnte.

Markt-Sentiment deutet auf bullische XRP-Zukunft hin

Die Geschichte des XRP-Tokens ist von einer langen Dürrephase geprägt, denn nachdem die Kryptowährung im Januar 2018 das Allzeithoch bei 3,84 US-Dollar erreicht hatte, lag der Kurs in den Jahren danach deutlich unter diesem All Time High (ATH). Erst mit der US-Präsidentschaftswahl im vergangenen November konnte ein erneut starker Kursanstieg verzeichnet werden, nachdem XRP jahrelang für etwa 0,50 US-Dollar gehandelt wurde. Erst im Januar 2025 konnte ein lokales Hoch von 3,40 US-Dollar verzeichnet werden. In den letzten Wochen war es allerdings erneut etwas ruhiger am Markt geworden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der XRP-Kurs bei 2,36 US-Dollar und damit im Blick auf die vergangene Woche mit 5,62 Prozent im Minus. Allerdings könnte laut der aktuellen Analyse von EGRAG CRYPTO die Ripple-Währung in den kommenden Tagen in eine essenzielle Phase eintreten.

XRP - Still Holding Strong! :



The momentum is there, and the key upward targets remain $2.61 and $2.65! These levels are crucial resistance points to watch - breaking above them could pave the way for a new rally. XRPFamily STAY STEADY AND STRONG, Together We Rise.… https://t.co/QalFZ5ohtN pic.twitter.com/3QpyT4CYBY - EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) May 20, 2025

Denn laut seiner auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlichten XRP Prognose wird sich bald entscheiden, ob der XRP-Kurs auf bis zu 0,702 US-Dollar im kommenden Sommer fallen wird oder eine Kursexplosion auf ein neues Allzeithoch bei bis zu 4 US-Dollar auftreten kann. In diesem Zusammenhang sollten Anleger hauptsächlich die Marken bei 2,61 und 2,65 US-Dollar beobachten, denn wenn diese überschritten werden können, dürfte das Allzeithoch bereits Ende Juni erreicht werden. Prallt der Kurs allerdings von diesen Widerstandsmarken ab, könnte dies zu einem bearishen Trend führen.

In jedem Fall werden die nächsten Wochen entscheidend sein und könnten sogar über den langfristigen Erfolg oder Misserfolg des Ripple-Projekts entscheiden. Gerade in der schnelllebigen und volatilen Welt der Kryptowährungen ist es allerdings nicht immer einfach, die Zeichen der Zeit rechtzeitig zu sehen und zu verstehen, weshalb immer mehr Anleger auf KI-Agenten wie Mind of Pepe zurückgreifen. Dies könnte dabei helfen, den bestmöglichen Zeitpunkt zu finden, um XRP zu kaufen oder zu verkaufen.

KI-Agenten kurz vor dem Launch: In 11 Tagen verlässt Mind of Pepe den Presale

Wie groß das Interesse an KI-Agenten tatsächlich ist, verrät ein Blick auf den aktuellen Vorverkauf von Mind of Pepe: Über 9,6 Millionen US-Dollar an Kapital wurden bereits gesammelt. Dabei punktet das Projekt hauptsächlich durch eine Nutzung einer "fortgeschrittenen KI-Technologie" und setzt zur Analyse von Informationen in Echtzeit auf die "Schwarmintelligenz".

Gleichzeitig punktet Mind of Pepe durch eine autonome Integration mit Plattformen, Influencern und den Krypto-Communitys. So informiert sich der KI-Agent zum Beispiel über das aktuelle Sentiment und kann eine Vielzahl von Informationen sammeln und sofort analysieren. Gleichzeitig ist sogar eine Integration in Blockchain-Projekte mit Web3-Nutzung denkbar.

Besuche den Vorverkauf von Mind of Pepe!

Interessant ist zudem die Tatsache, dass der MIND-Token aktuell noch zu einem fixen Preis von 0,0037515 US-Dollar verkauft wird, bevor er auf den ersten dezentralen Kryptobörsen (DEX) gelistet wird. Wer zudem ein Interesse daran hat, noch vor dem offiziellen Coin Launch ein erstes passives Einkommen zu erzielen, sollte einen Blick auf das Staking-Angebot werfen.

Wer nämlich jetzt noch in den MIND-Token investiert und diesen im Staking-Pool festsetzt, kann eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 237 Prozent erzielen. Dieses erste Staking-Angebot soll ganze drei Jahre nach dem Launch aktiv bleiben, um auch langfristige Anleger zu überzeugen.

Investiere noch heute in den MIND-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.