Berlin (ots) -Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten, sich wandelnder Gesetzgebung und Regulierungen und rasanter Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz steht der Fintech-Sektor vor einer turbulenten Zeit. Vor diesem Hintergrund hat Riverty heute sein neues Positionspapier "Fintech 2040: Entwicklungspfade für das Fintech-Ökosystem der Zukunft" vorgestellt, das Prof. Dr. Roland Frank mit Unterstützung von Riverty verfasst hat. Der Report bietet einen forschungsbasierten, zukunftsorientierten Blick auf die technologischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die die Finanzwertschöpfungskette in den kommenden 15 Jahren prägen werden.Im Mittelpunkt stehen die folgenden acht Thesen:1. Intelligentes Geld, das eigenständig denkt und handeltFinanzen werden künftig nicht mehr nur ein passives Werkzeug sein. Künstliche Intelligenz übernimmt eigenständig das Finanzmanagement, trifft Entscheidungen in Echtzeit und passt Strategien fortlaufend an - mit dem Ziel, die finanzielle Gesundheit und Stabilität dauerhaft zu optimieren.2. KI als persönlicher FinanzassistentKünstliche Intelligenz entwickelt sich zu einem proaktiven, personalisierten Finanzassistenten, der Ziele, Gewohnheiten und sogar Emotionen von Endkunden versteht - und ihnen so etwa beim Einkauf fundiertere finanzielle Entscheidungen ermöglicht.3. Das Ende standardisierter FinanzprodukteDie Zukunft der Finanzdienstleistungen ist hyper-personalisiert und richtet sich an die individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände der Nutzerinnen und Nutzer.4. Traditionelles Banking tritt in den HintergrundKlassische Banken verlieren an Bedeutung. Dezentralisierte Finanzlösungen und Fintechs bieten künftig transparente und flexible Services.5. Veränderte Rolle der BankenBis 2040 übernehmen Banken vor allem Backend-Funktionen. Sie werden von Fintechs und Plattformen abgelöst, die direktere und flexiblere Finanzdienstleistungen anbieten.6. Finanzielle Inklusion als StandardDurch mobile Technologien und KI erhalten bislang ausgeschlossene Bevölkerungsgruppen Zugang zu Finanzdienstleistungen - weltweit und barrierefrei.7. Emotionen als Faktor für FinanzentscheidungenZukünftige Tools berücksichtigen emotionale Aspekte und ermöglichen Entscheidungen, die zu individuellen Lebenssituationen, Risikoprofilen und Zielen passen.8. Quanten-Sicherheit als VertrauensbasisQuantencomputing revolutioniert die Cybersicherheit im Finanzsektor und sorgt für unknackbare Verschlüsselung, die Finanzdaten und Transaktionen vollständig vor Cyberbedrohungen schützt."Gerade in einem Markt, der oft von kurzfristigen Trends dominiert wird, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen strategischen Blick nach vorn", sagt Andreas Barth, CEO von Riverty. "Als Teil der Bertelsmann-Gruppe sehen wir es als unsere Aufgabe, langfristige Perspektiven zu eröffnen. Unser Positionspapier will nicht nur Prognosen liefern, sondern Denkanstöße geben, um heute die Weichen für das Ökosystem von morgen zu stellen."Das Impulspapier skizziert zentrale Szenarien für die Entwicklung der Order-to-Cash-(O2C-)Wertschöpfungskette und zeigt, wie sich Zahlungen, Kreditvergabe, Versicherungen und Konsum weiter annähern. Zudem stellt es ein Adaptionsmodell vor, mit dem Fintechs technologische Trends auf ihr Potenzial für kurzfristige Erfolge, langfristige Investitionen oder mögliche Sackgassen bewerten können."Bis 2040 werden Finanzdienstleistungen allgegenwärtig, hochgradig personalisiert und weitgehend autonom sein", so Prof. Dr. Roland Frank, der die Studie leitete. "Doch es geht nicht nur um Innovation, sondern um strategische Zukunftsfähigkeit. Unser Ziel ist es, Start-ups wie etablierte Player dabei zu unterstützen, Komplexität mit Weitblick zu meistern.""Fintech 2040" ist der Auftakt einer Reihe von Thought-Leadership-Initiativen, die Riverty in diesem Jahr plant - darunter Executive Roundtables und Branchen-Dialoge. Langfristig will das Unternehmen einen Think Tank mit Vordenkern aus Fintech, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft etablieren, um gemeinsam die Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels zu gestalten.