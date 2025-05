Köln/Tübingen (ots) -Am 28. Mai ist wieder World Blood Cancer Day (WBCD). Unter dem Motto "Mund auf!" rufen wir auch in diesem Jahr alle dazu auf, laut zu werden. Unser Ziel: Bewusstsein für die Themen Blutkrebs und Stammzellspende zu schaffen und so viele neue Registrierungen wie möglich anzustoßen, um noch mehr Patient:innen weltweit zweite Lebenschancen zu schenken. Denn alle 27 Sekunden erhält ein Mensch auf der Welt die Diagnose Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten. Für viele Menschen, die um ihr Leben kämpfen, ist die Stammzelltransplantation oft die noch einzige Hoffnung auf Leben. Und je mehr potenzielle Stammzellspender:innen bereit stehen, desto wahrscheinlicher wird lebensrettende Hilfe. Wir brauchen daher dringend neue, potenzielle Spender:innen in der Datei, vor allem aus der jungen Generation."Wir laden insbesondere junge Menschen zwischen 17 und 30 dazu ein, sich bei uns zu registrieren", sagt DKMS Geschäftsführer Stephan Schumacher. "Junge Spender:innen sind mit einem Anteil von rund 25 Prozent in unserer Datei unterrepräsentiert, werden aus medizinischen Gründen jedoch häufiger angefragt, so wie Stammzellspender Luca aus Hamburg".Der 21-Jährige ließ sich genau am WBCD 2024 - inspiriert von Twitch Streamer Kevin Teller, alias Papaplatte -über unsere Website ein Registrierungsset nach Hause schicken. Knapp ein Jahr später konnte Luca spenden und als "perfect Match" einem Patienten in Italien eine zweite Lebenschance schenken.Dringlichkeit von NeuregistrierungenRegistriert Euch jetzt und macht den Unterschied! Obwohl nur 25 Prozent der registrierten Personen zwischen 18 und 30 Jahre alt sind, leisten sie 65 Prozent aller tatsächlichen Stammzellspenden. Wissenschaftliche Auswertungen haben gezeigt, dass die Erfolgschancen einer Transplantation mit zunehmendem Alter der Spender:innen sinken. "Dennoch freuen wir uns über jeden einzelnen potenziellen Spender und jede einzelne potenzielle Spenderin, um mehr Patient:innen eine zweite Lebenschance zu geben", so Schumacher.Creator:innen-Event in Köln: Junge Stimmen für große WirkungDa die junge Zielgruppe für betroffene Patient:innen eine so bedeutende Relevanz hat, veranstalten wir am 22. Mai ein Creator:innen-Event in Köln. 25 Influencer:innen und Meinungsmacher:innen erhalten dort exklusive Einblicke in die lebensrettende Arbeit der DKMS - mit Fokus auf Patient:innen und Spender:innen.So sind die Content-Creator:innen ideal für den 28. Mai vorbereitet, um dem diesjährigen Motto des WBCD zu folgen: "Mund auf!" für eine authentische Aufklärung und Motivation ihrer Communities zum Thema Stammzellspende. "Mund auf!" für die lebensrettende Registrierung bei der DKMS.Nicht nur Creator:innen - Jede:r kann mitmachen!Im ersten Schritt können sich alle, die noch nicht registriert sind, ein kostenloses Registrierungsset nach Hause bestellen. Mit den beigefügten Wattestäbchen wird ein Wangenabstrich gemacht, der dann zurück ans DKMS Labor gesendet wird. Wer das schon gemacht hat, muss trotzdem nicht tatenlos bleiben am WBCD: Unter dkms.de/wbcd stehen Vorlagen für Posts auf Social Media bereit. Jede:r kann sich dort ganz einfach das gewünschte Design auswählen, damit in den eigenen Kanälen auf die Themen Blutkrebs und Stammzellspende hinweisen und so zur Registrierung bei der DKMS aufrufen."Wer sich schon registriert hat, muss nicht darauf warten, bis man drankommt. Vielmehr kann man zwischenzeitlich auch den Freundes- oder Familienkreis zur Registrierung motivieren oder die DKMS mit einer Geldspende unterstützen oder vielleicht sogar ehrenamtlich für uns aktiv werden", so Stephan Schumacher.Jetzt heißt es mitmachen. Mund auf für das Leben. Mund auf gegen Blutkrebs. Mund auf für mehr lebensrettende Stammzellspenden.Du machst den Unterschied! (https://www.dkms.de/aktiv-werden/kampagnen-aktivitaeten/wbcd)Pressekontakt:DKMS Donor Center gGmbHCorporate Communications0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deWeitere Informationen finden Sie in der digitalen Pressemappe hier:https://mediacenter.dkms.de/pressemappe/wbcd/Falls Sie Fragen haben oder ein Interview wünschen, meldenSie sich gerne bei uns.Original-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/6037923