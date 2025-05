So schnell kann es an der Börse gehen: Nach vielen, primär verlustreichen Jahren im Anschluss an das IPO 2020 ist die Siemens-Energy-Aktie seit 2024 nicht mehr zu bremsen. Unter anderem aufgrund des kürzlich verabschiedeten, milliardenschweren Infrastrukturpakets der Bundesregierung sehen einige Analysten weiteres Potenzial in Siemens Energy. Doch inwiefern das Unternehmen und der...

Den vollständigen Artikel lesen ...