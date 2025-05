Köln (www.fondscheck.de) - Die Dividendensaison in Europa steuert auf ihren Höhepunkt zu, so die Monega KAG mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit der sich aufhellenden Stimmungslage an den internationalen Märkten steigt auch wieder das Interesse der Anleger an soliden Aktien mit regelmäßiger Ausschüttung. Passend dazu kombiniert der Dividende und Sentiment Aktien Europa (ISIN DE000A3EWBB4/ WKN A3EWBB, R; ISIN DE000A2PF0G6/ WKN A2PF0G) dividendenstarke Unternehmen im Euroraum mit einer dynamischen Steuerung der Aktienquote nach Marktstimmung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...