Waymo darf seine Robotaxi-Fahrten künftig auch in San Jose anbieten. Die Alphabet-Tochter erhielt am Montag grünes Licht von der kalifornischen Regulierungsbehörde. Der aktuell führende Anbieter autonomer Mobilität in den USA expandiert damit weiter. DER AKTIONÄR zeigt auf, wie hoch das Wachstumspotenzial langfristig ist.Die California Public Utilities Commission (CPUC) hat Waymo am Montag genehmigt, das fahrerlose Ride-Hailing-Angebot auf große Teile der südlichen San Francisco Bay Area auszudehnen. ...

